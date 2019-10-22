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Trabzonspor’un Krasnodar maçı biletleri satışta
Trabzonspor

Trabzonspor’un Krasnodar maçı biletleri satışta

UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maçta 1 puan toplayan Trabzonspor'un sahasında Krasnodar ile oynayacağı maçın biletleri 70 ile 500 lira arasında satışa çıkarıldı.

22 Ekim 2019 11:53

Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda 24 Ekim Perşembe günü sahasında Krasnodar ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda oynanacak Trabzonspor-Krasnodar maçı biletlerinin satışa sunulduğu belirtildi.

Medical Park Stadı’nda saat 22.00’de yapılacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

Kategori 1- Batı Alt VIP Tribün: 500 lira

Kategori 2- Batı Alt VIP Tribün: 400 lira

Kategori 3- Batı Alt VIP Tribün: 300 lira

Kategori 4- Batı Alt VIP Tribün: 200 lira

Kategori 5- Batı Alt Tribün/Batı Üst Tribün: 100 lira

Kategori 6- Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün: 90 lira

Kategori 7- Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün: 80 lira

Kategori 8- Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün: 70 lira

Açıklamada, karşılaşma için Passolig’in yanı sıra kağıt bilet uygulamasının da geçerli olacağı aktarılarak, “Passolig sahipleri hem passo.com.tr üzerinden hem de Passolig gişelerinden bilet alabilecek, kağıt biletler ise sadece gişelerden temin edilebilecektir” ifadesine yer verildi.

Son güncelleme 11:53 | 22 Ekim 2019
Krasnodar trabzonspor uefa avrupa ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
8 4 14
4 Istanbul Basaksehir
8 4 14
5 Yeni Malatyaspor
8 4 13
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