Trabzonspor’dan “meme kanserinde farkındalık” mesajı

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, futbolcuların ve teknik heyetin, meme kanserine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla bugünkü antrenmana “Meme kanseri riskini azaltmak için sağlıklı beslenmeli ve spor yapmalısın” yazılı pankartla çıktığı belirtildi.

Açıklamada, etkinliğe katılanlar hakkında da bilgilendirmede bulunularak, “Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, futbol şubesi sorumlumuz Özer Bayraktar ile Doğu Karadeniz Meme Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Eda Küçüktülü’nün katıldığı organizasyonda, Şef Berke Kurtbay ve şarkıcı Buray da yer aldı” denildi.

Öte yandan açıklamada, teknik direktör Ünal Karaman ve futbolcuların, etkinliğin ardından fotoğraf çektirdiği kaydedildi.