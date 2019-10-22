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Trabzonspor’dan “meme kanserinde farkındalık” mesajı
Trabzonspor

Trabzonspor’dan “meme kanserinde farkındalık” mesajı

Trabzonsporlu futbolcular ve teknik heyet, meme kanserinde farkındalık oluşturmak amacıyla antrenmana konuya ilişkin bir pankartla çıkarak mesaj verdi.

22 Ekim 2019 12:56

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, futbolcuların ve teknik heyetin, meme kanserine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla bugünkü antrenmana “Meme kanseri riskini azaltmak için sağlıklı beslenmeli ve spor yapmalısın” yazılı pankartla çıktığı belirtildi.

Açıklamada, etkinliğe katılanlar hakkında da bilgilendirmede bulunularak, “Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, futbol şubesi sorumlumuz Özer Bayraktar ile Doğu Karadeniz Meme Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Eda Küçüktülü’nün katıldığı organizasyonda, Şef Berke Kurtbay ve şarkıcı Buray da yer aldı” denildi.

Öte yandan açıklamada, teknik direktör Ünal Karaman ve futbolcuların, etkinliğin ardından fotoğraf çektirdiği kaydedildi.

Son güncelleme 12:56 | 22 Ekim 2019
farkındalık meme kanseri Trabzonspo
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
8 4 14
4 Istanbul Basaksehir
8 4 14
5 Yeni Malatyaspor
8 4 13
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