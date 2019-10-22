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Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe maçı Mersin Stadı’nda! Bilet fiyatları…
Ziraat Türkiye Kupası

Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe maçı Mersin Stadı’nda! Bilet fiyatları…

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tarsus İdman Yurdu-Fenerbahçe karşılaşması 25 bin kapasiteli Mersin Stadı’nda oynanacak. Sarı-lacivertliler için ayrılan deplasman tribün bilet fiyatları ise 125 ile 1500 TL arasında değişiyor.

22 Ekim 2019 11:11

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda eşleştiği Fenerbahçe maçını Mersin'de oynayacak.

Tarsus Şehir Stadı'nda resmi maçlarını oynayan Tarsus İdman Yurdu, stadının kapasitesinin ve ışıklandırmasının yeterli olmaması nedeniyle Türkiye Kupası'nda eşleştiği Fenerbahçe maçını 25 bin kapasiteli Mersin Stadı'nda oynama kararı aldı. Sarı-Lacivertli ekip, Fenerbahçe maçını Mersin Stadı'nda oynanmasıyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi müracaatını yaptı.

Tarsus idman Yurdu, Türkiye Ziraat Kupası 4. Tur karşılaşmasında Fenerbahçe'yi 30 Ekim Çarşamba günü saat 20.30'da Mersin Stadı'nda konuk edecek.

BİLETLER SATIŞA ÇIKIYOR

Tarsus İdman Yurdu Yönetimi, Ziraat Türkiye Kupası'nda Mersin Stadı'nda oynayacakları Fenerbahçe maçının bilet fiyatlarını belirledi. 23 Ekim Çarşamba günü Tarsus AVM'de satışa çıkacak olan bilet fiyatları ise şöyle:

Kale arkası: 50 TL (Tarsus İdman Yurdu taraftarı için)

Maraton: 75-100 TL

Numaralı: 125-1500 TL (Fenerbahçe taraftarı için)

Loca 10 kişilik 2500 TL

Loca 12 kişilik 3000 TL

Son güncelleme 11:11 | 22 Ekim 2019
Fenerbahçe tarsus idman yurdu Ziraat Türkiye Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
8 4 14
4 Istanbul Basaksehir
8 4 14
5 Yeni Malatyaspor
8 4 13
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