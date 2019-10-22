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SON DAKİKA | Taha Akgül’den altın madalya!
Güreş

SON DAKİKA | Taha Akgül’den altın madalya!

Son dakika... Askeri Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli sporcumuz Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı

22 Ekim 2019 12:40

Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları’nda milli güreşçi Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin’de devam eden organizasyonda olimpiyat şampiyonu milli sporcu Taha Akgül, serbest stil 125 kilo finalinde İranlı Asya şampiyonu Yadollah Mohebbi ile karşılaştı.

Rakibini 3-0 yenen Taha, altın madalyanın sahibi oldu. Milli güreşçi, final müsabakasının ardından asker selamı verdi.

FATİH YAŞARLI’DAN BRONZ MADALYA

Türkiye’yi serbest stil 97 kiloda temsil eden Fatih Yaşarlı, bronz madalya aldı.

Milli güreşçi, üçüncülük müsabakasında Çinli Bahetihan Huwatibieke’yi mağlup etti. Türkiye, böylece serbest stilde 1 altın ve 3 bronz madalya kazanmış oldu.

Organizasyonda dün milli güreşçiler Selahattin Kılıçsallayan ve Soner Demirtaş üçüncü sırayı almıştı.

Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları’nda grekoromen stilde Rıza Kayaalp (130 kilo), Metehan Başar (87 kilo), Aslan Atem (77 kilo) ve Enes Başar (67 kilo) mücadele edecek.

Son güncelleme 13:14 | 22 Ekim 2019
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