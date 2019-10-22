Sheffield United deplasmanında Arsenal’a soğuk duş

Premier Lig’de istediği sonuçları alamayan Arsenal, Sheffield United deplasmanında üç puan bıraktı.

Ligde 9. haftanın kapanış maçında, Bramall Lane’de rakibini konuk eden Sheffield United, 30. dakikada Lys Mousset’nin golüyle 1-0 öne geçti.

Deplasmanda geriye düşen Arsenal, beraberlik için maç boyunca çaba harcadı ancak Sheffield United kalesini gole kapattı ve 90 dakika sonunda kazanan ev sahibi oldu.

Sheffield United, evinde Arsenal’ı 1-0 mağlup ederek üç puanın sahibi olurken puanını da 12’ye yükseltti. Arsenal ise 15 puanda kaldı.

Öte yandan Arsenal, Premier Lig’de deplasmandaki galibiyet hasretini dört maça çıkarmış oldu.