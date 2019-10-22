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Sheffield United deplasmanında Arsenal’a soğuk duş
İngiltere Premier Lig

Sheffield United deplasmanında Arsenal’a soğuk duş

Premier Lig'de 9. haftanın kapanış maçında Arsenal, deplasmanda Sheffield United'a 1-0 mağlup oldu.

22 Ekim 2019 00:23

Premier Lig’de istediği sonuçları alamayan Arsenal, Sheffield United deplasmanında üç puan bıraktı.

Ligde 9. haftanın kapanış maçında, Bramall Lane’de rakibini konuk eden Sheffield United, 30. dakikada Lys Mousset’nin golüyle 1-0 öne geçti.

Deplasmanda geriye düşen Arsenal, beraberlik için maç boyunca çaba harcadı ancak Sheffield United kalesini gole kapattı ve 90 dakika sonunda kazanan ev sahibi oldu.

Sheffield United, evinde Arsenal’ı 1-0 mağlup ederek üç puanın sahibi olurken puanını da 12’ye yükseltti. Arsenal ise 15 puanda kaldı.

Öte yandan Arsenal, Premier Lig’de deplasmandaki galibiyet hasretini dört maça çıkarmış oldu.

Son güncelleme 00:23 | 22 Ekim 2019
arsenal premier lig Sheffield United
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
8 4 14
4 Istanbul Basaksehir
8 4 14
5 Yeni Malatyaspor
8 4 13
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