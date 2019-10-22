Serkan Kırıntılı’dan görülmemiş hata! 20. saniyede kırmızı kart gördü…

Süper Lig’de 8.haftanın kapanış maçında İttifak Holding Konyaspor ile BtcTurk Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldiği maçın henüz ilk dakikası tamamlanmadan eşine az rastlanır bir pozisyon yaşandı.

Konyaspor’un tecrübeli ve başarılı kalecisi Serkan Kırıntılı, maçın başlamasından saniyeler sonra kendisine doğru gelen topu ceza sahası dışında elle tuttu ve direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

Savunma arkasına atılan topta kalesini terk eden Serkan 20. saniyede ceza sahası dışında elle müdahalede bulunduğu için kurallar gereği kırmızı kart gördü. Yaşadığı pozisyonun ardından gözyaşlarına boğulan tecrübeli kaleci yaşadığı şokun ardından eldivenlerini çıkararak sahayı terk etti.

Yeni Malatyaspor’da Guilherme, kırmızı kartın ardından kullanılan frikikte, kaleye geçen Ertuğrul Taşkıran’a güzel bir frikik golü attı ve Konyaspor maça 10 kişi kalarak 1-0 geride başladı.

Sergen Yalçın: Öyle bir olay oldu ki, herkes şoka girdi Süper Lig`in 8.haftasında Konyaspor`u deplasmanda 2-0 mağlup eden Yeni Malatyaspor`da teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonrası açıklamalarda bulundu. Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı`nın maçın başında gördüğü kırmızı kartı değerlendiren Yalçın, `Maçın başında öyle bir olay oldu ki, herkes şoka girdi` ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ!

Serkan Kırıntılı’nın ceza sahası yayı içinde maçın henüz 20’nci saniyesinde topu elle tutması sonucu gördüğü kırmızı kart, dünya futbol tarihinin en hızlı kırmızı kartları arasına girdi. Serkan Kırıntılı ayrıca, Türk futbol tarihinin en hızlı kırmızı kartını gördü.

DÜNYA FUTBOL TARİHİNİN EN HIZLI KIRMIZI KARTLARI Dünya futbol tarihinin en hızlı kırmızı kartları listesi şöyle şekillendi:

– Cross Park Celtic – Taunton East Reach / Lee Todd – 2´nci saniye (2000 – Hakeme küfür)

– Bologna – Parma / Giuseppe Lorenzo – 10´uncu saniye (1990 – Rakibe tokat)

– Sheffield Wednesday – Wolverhampton / Kevin Pressman – 13´üncü saniye (2000 – Ceza alanı dışında elle oynama)

– Crewe Alexandra – Darlinghton / Mark Smith – 19´uncu saniye (1994 – Ceza alanı dışında elle oynama)

– Konyaspor – Yeni Malatyaspor / Serkan Kırıntılı – 20´nci saniye (2019 – Ceza alanı dışında elle oynama)