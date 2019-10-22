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Serkan Kırıntılı, taraftarı ikiye böldü
Süper Lig

Serkan Kırıntılı, taraftarı ikiye böldü

Süper Lig'de, İttifak Holding Konyaspor - BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının henüz 20'nci saniyesinde kendisine doğru gelen topu ceza sahası dışında elle kontrol ederek kırmızı kartla oyun dışı kalan milli kaleci Serkan Kırıntılı konusunda, yeşil-beyazlı taraftarlar ikiye bölündü. Bazı taraftarlar 34 yaşındaki deneyimli eldivene sahip çıkarken, bazı taraftarlar ise eleştiride bulundu.

22 Ekim 2019 14:44

Süper Lig’de 8’inci haftanın kapanış karşılaşmasında dün akşam sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor’a 2-0 mağlup olan İttifak Holding Konyaspor cephesinde, maçtan çok kaleci Serkan Kırıntılı konuşuluyor. Serkan, maçın henüz 20’nci saniyesinde kendisine doğru gelen topu ceza sahası dışında elle kontrol etti ve direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Mağlubiyet nedeniyle üzüntü yaşayan yeşil-beyazlı taraftarlar, Serkan Kırıntılı konusunda ikiye bölündü. Sosyal medya hesaplarında pozisyon hakkında yorumda bulunan bazı taraftarlar, “Serkan’ın bu takımda her zaman kredisi var. Çok maç kazandırdı, acımasızca eleştirirsek Serkan’ı kaybederiz. Sen adamsın Serkan. Herkes hata yapar. Olsun be Serkan. Biz seni sevip, destekliyoruz. Serkan’a destek zamanı” diyerek milli eldivene sahip çıktı. Bazı taraftarlar ise tecrübeli file bekçisine eleştiriler yöneltti.

Serkan Kırıntılı, yeşil-beyazlı forma altında 152 maçta forma giyip, kalesinde 169 gol gördü.

22 Ekim 2019 Serkan Kırıntılı`dan görülmemiş hata! 20. saniyede kırmızı kart gördü... İttifak Holding Konyaspor`un BtcTurk Yeni Malatyaspor`u ağırladığı maçta Konyaspor kalecisi Serkan Kırıltılı Süper Lig`de daha önce görülmemiş bir hataya imza atarak 20. saniyede kırmızı kartla oyundan atıldı. Sahayı ağlayarak terk eden Serkan, hem dünya hem de Türk futbol tarihine geçti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 14:44 | 22 Ekim 2019
konyaspor Serkan Kırıntılı taraftar tepki
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
8 4 14
4 Istanbul Basaksehir
8 4 14
5 Yeni Malatyaspor
8 4 13
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