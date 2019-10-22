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Şampiyonlar Kupası’nda Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya
Voleybol

Şampiyonlar Kupası’nda Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya

Fenerbahçe HDI Sigorta ile Galatasaray HDI Sigorta, Ankara'da yarın oynanacak 2019 Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası maçında karşılaşacak.

22 Ekim 2019 11:04

Voleybolda 2019 Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası yarın Ankara’da sahibini bulacak.

Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçında, 2018-2019 sezonu Efeler Ligi şampiyonu Fenerbahçe HDI Sigorta ile AXA Sigorta Kupa Voley finalisti Galatasaray HDI Sigorta karşılaşacak.

TVF Başkent Voleybol Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Maç TRT Spor’dan naklen yayımlanacak.

Efeler Ligi ve Kupa Voley’in son şampiyonu sarı-lacivertli takım, Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nı daha önce 3 kez müzesine götürmeyi başardı.

Halkbank, 4 kezle kupayı en fazla kazanan takım konumunda bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Ziraat Bankası da organizasyonda birer kez mutlu sona ulaştı.

Son güncelleme 11:04 | 22 Ekim 2019
Fenerbahçe HDI Sigorta Galatasaray HDI Sigorta Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
8 4 14
4 Istanbul Basaksehir
8 4 14
5 Yeni Malatyaspor
8 4 13
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