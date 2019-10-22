Real için olmazsa olmaz

REAL Madrid, son lig maçını Mallorca karşısında 1-0 kaybetti ama bu maç ölçü değil. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nden elenme tehlikesi Zidane ve takımı için olmazsa olmaz maçına döndürdü Galatasaray karşılaşmasını. Bu maça inanılmaz bir konsantrasyon ile çıkacaklar. Ramos, Marcelo ve Benzema; bu tür maçların en tehlikeli oyuncuları olarak ön plana çıkar. Buna dikkat etmeli Galatasaray!

Sivas maçı bitmiş, Fatih Terimaçıklamalarda bulunuyor. Soru Falcao. “Bugün konuştum, 18 gündür idmana sakatlığından dolayı çıkmıyor, müsait olursa Real Madrid maçında oynatmak isterim” dedi Terim. Dan Brown'ın ‘Da Vinci Şifresi' kitabı gibi gizem dolu bir yanıt değil bu. ‘Böyle giderse Falcao bizi üzecek' cümlesinin kibar tercümesi.

VİZYON NEDİR?

Beşiktaş başkanını seçti, hayırlı olsun. Ülkemizde vizyon diye meşhur bir kelime var. Ben size kısa bir öykü yazayım vizyon neymiş görün sevgili okurlar ve özellikle gençler. 5 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası, 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Başbakanlık Kupası, 6 TSYD Kupası kazanmak. 16 sezonun beşinde son anda kaçan şampiyonluklarla ligi ikinci bitirmek. 1947 yılında İnönü Stadyumu'nun açılış maçında İsveç'in AIK takımına attığı gol ile tarihe geçmek. Metin, Ali, Feyyaz, Gökhan, Sergen gibi gençleri Türk futboluna hediye etmek. Mütevazı ve centilmen olmanın kitabını yazmak. Sadece Beşiktaş için yaşamak!

ÇEBİ'YE BAŞARILAR

“Beşiktaş sevgisi, sevgilerin en güzelidir. Zor dönemlerde, sadece taraftarın desteği yetmez, yöneticilerimizin de fedakâr taraftarımızın da bu desteğine uygun davranışlar içinde olmaları gerekir” demişti başkan. Biraz Süleyman Seba'yı yazdım size. Hava atmayan, centilmen ve vizyon adlı kelimenin karşılığı bence bu… Sayın Ahmet Nur Çebi ve yönetimine başarılar…

AVCI’NIN KADERİ

Kendisini çok severim, saygı duyarım ve inanırım. Bu hafta ateş dolu 4 sıcak gün kaderini belirleyecek. Braga ve Galatasaray maçları Beşiktaş camiasının arzu ettiği sonuçlarla bitmez ise, galiba hüzünlü veda olacak. Ben üzgünüm ama şunu biliyorum, transferleri Avcı yapmadı. Yapanlar ve sizi yakanlar üzülsün hocam!

JOSE SOSA VE ŞAMPİYONLUK

KAPTANLIK bandı ve ter içinde ıslanmış bordo-mavi forma… Maç kazandıran yıkıcı paslar, nefis şutlar. Altyapıdan gelen gençleri korkmadan sahaya süren Ünal Karaman ve onları saha içinde organize eden, Trabzon'daki mutlu Arjantinli. Bir şampiyonluk öyküsün giriş bölümü sanki…

ÇUBUKLU FORMA

ALEX hemen aklıma geldi kadife ayaklarıyla. Van Hooijdonk'u düşündüm nefis frikik golleriyle. Yanakları al al olmuş, hırs içinde Tuncay Şanlı yine koşuyordu hayalimde. Volkan penaltıyı nasıl kurtarmıştı Sevilla maçında? Deivid şov unutulmaz tabii. Appiah, Aurelio ve niceleri… Böyle oyuncuları sever, bağrına basar çubuklu forma. Arayış bu olmalı, gelecek planları bence böyle şekillenmeli. Robotik futbol girişimini bu taraftar sevmez, biliyorsunuz Ersun Hocam!

19 MAYIS STADI

Geçen hafta Ankaragücü-Beşiktaş maçını anlattım Eryaman'da. Stada bayıldım. Eryaman, İstanbul'un Bahçeşehir'i gibi olmuş. Yemyeşil ve nefis. Emeği geçenlerin ellerine sağlık. Yalnız biz Ankaralılar uzak mesafelerden pek hoşlanmayız. 19 Mayıs Stadı şu an yok. Başkente yakışır bir milli takım stadı bekliyorum aynı yerde. Projeler hazırlanıyordur, tahminimce.

GENÇ HAKEMLERİ KORUYUN

Geçen haftaya dikkat ettiniz mi? Genç hakemler sahadaydı. Ben buna çok sevindim ve sevincimin devam etmesini istiyorum. Tek bir korkum var: Akbabalar ve yeteneksiz cerrahlar! Özetle kifayetsiz muhterisler, hani insanları paçalarından tutup aşağıya çekmek isteyenler. Aman onlara dikkat!

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