Patrick Comninos: Basketbol ortamımız paradoks içinde

FIBA Şampiyonlar Ligi CEO’su Patrick Comninos, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Şampiyonlar Ligi’ne katılım hakkında bilgiler veren Comninos, takımların kendi liglerinde play-off oynamaları gerektiğine vurgu yaparak, “Türkiye’de ilk 8 içinde yer alan 4 takımın bizimle devam etmesi umut verici. En çok etkileşim içinde olduğumuz grup da Türk basketbolseverler” ifadelerini kullandı.

Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) ile aralarındaki rekabetle alakalı da konuşan Patrick Comninos, “İki taraf arasında kargaşa, kavga var demem. Felsefi farklılıklar var. FIBA basketbolun ana organizasyonu. Amacı tüm dünyada basketbolu geliştirmek. Doğal olarak Avrupa’da da basketbol gelişmeli. Bunun için çalışıyoruz. Yerel liglerdeki tüm kulüpleri kapsamalı. Aynı zamanda sportif başarıya da önem verilmeli. 4 sezonda 112 farklı takım Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etti. Onların felsefesi 11 tane paydaşı olan kulübün hakkını savunmak. Yanlış veya doğru demiyorum, sadece olanı söylüyorum. Bu tarz turnuvalar 11 kulübün çıkarı için oynanmaz. Yerel liglerin de hakkını gözetmemiz gerektiğini düşünüyorum. ULEB’in amacı büyük marketlere odaklanıp orayı geliştirmek” diye konuştu.

“TAKIMLAR MADDİ KAZANÇ SAĞLAYAMIYOR”

Avrupa Ligi’nde üst sıralarda yer alan takımların sportif olarak iyi durumda olmasına rağmen maddi açıdan zarar ettiklerini savunan Comninos, “Basketbol ortamımız bir paradoks içinde. Üstte yer alan kulüpler iyi durumda ama diğerleri değil. Avrupa Ligi’nde üst sıralarda yer alan Fenerbahçe, CSKA Moskova iyi durumda ama çok büyük zarar ediyorlar. Bir takımın en başarılı olduğu sezonda maddi açıdan da kazanç sağlamasını beklersiniz, öyle olmuyor” şeklinde konuştu.

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde verilen para ödülünde bir iyileştirmeye gidip gitmeyecekleri yönünde gelen bir soruya ise Comninos, “Futbol tarafından desteklenen kulüpler rahat ediyor. Basketbolu ‘olumlu etkiliyor’ diyemem. Amacımız kulüplerimize her geçen gün daha çok yardımcı olmak. Şu anda verdiğimiz para ödülüyle büyük derecede kulüplerin bütçelerine yardımcı oluyoruz” diye cevap verdi.