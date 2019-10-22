MAÇ SONUCU | Beşiktaş Sompo Sigorta 73-74 Casademont Zaragoza | FIBA Şampiyonlar Ligi

Beşiktaş Sompo Sigorta Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 2. maçında İspanya’nın Casademont Zaragoza takımına 74-73 mağlup oldu. Beşiktaş Sompo Sigorta ilk yenilgisini alırken, Casademont Zaragoza ise ilk galibiyetine ulaştı. Maça kötü başlayan Beşiktaş Sompo Sigorta, 4. dakikada 14-3 geriye düştü. Rakibin alan savunması karşısında çözüm üretemeyen siyah-beyazlı takım, ilk çeyreği de 24-11 geride tamamladı.

Beşiktaş Sompo Sigorta, McKissic ve Gotcher’ın sayılarıyla ayakta kalmaya çalıştı. Pota altında rahat basket üreten Casademont Zaragoza, Radovic’in sayılarıyla son dakika içinde farkı 16 sayıya (43-27) çıkardı. Beşiktaş Sompo Sigorta, son saniyede bulduğu 3 sayılık basketle soyunma odasına 43-30 geride gitti.

Patrick Comninos: Basketbol ortamımız paradoks içinde FIBA Şampiyonlar Ligi CEO`su Patrick Comninos, Avrupa`da üst sıralarda yer alan takımların maddi açıdan iyi durumda olduklarını ancak geriye kalan kulüplerin zorluklar çektiğini, bu yüzden de basketbol ortamında bir paradoks yaşandığını söyledi. İlgili Haberi Oku

Maçın ikinci yarısına 8-0’lık seriyle başlayan Beşiktaş Sompo Sigorta, 22. dakikada Djurisic’in 3 sayılık basketiyle farkı 5 sayıya indirdi: 38-43. Çeyreğin son dakikalarında iki takım da çok top kaybı yaparken, 3. periyot 54-48 Casademont Zaragoza’nın üstünlüğüyle tamamlandı.

Farkı eriterek morallenen Beşiktaş Sompo Sigorta, Birkan Batuk ile 33. dakikada 56-56 beraberliği sağlarken, aynı dakika içinde McAdoo’nun sayılarıyla maçta ilk kez öne geçti: 58-56. Maçın son dakikasına 72-71 konuk ekibin üstünlüğüyle girildi. Beşiktaş Sompo Sigorta, bitime 11,6 saniye kala Theodore ile faul atışlarından basket bulamasa da devamındaki hücumda McAdoo’nun sayılarıyla 73-72 üstünlük yakaladı. Birkan Batuk’un yaptığı faulle atış şansı yakalayan konuk ekip, Seeley ile 3 atıştan ikisini sayıya çevirdi ve Beşiktaş Sompo Sigorta, sahadan 74-73 mağlup ayrıldı.

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Apostolos Kalpakas (İsveç), Martin Horozov (Bulgaristan)

Beşiktaş Sompo Sigorta: Theodore 6, Birkan Batuk 7, Gotcher 9, Burak Yıldızlı 2, McAdoo 18, Djurisic 9, İsmet Akpınar 2, McKissic 18, Oğuz Savaş, Ömer Utku Al 2

Casademont Zaragoza: Alocen 9, Brussino 13, Justiz 5, Radovic 14, Seeley 16, Hlinason 2, Benzing 2, San Miguel, Barreiro 5, Vazquez 6, Garcia 2, Krejci

1. Periyot: 11-24

Devre: 30-43

3. Periyot: 48-54

Zion Williamson en az 1,5 ay yok! NBA`de bu sezon en çok beklenen performanslardan biri olan Zion Williamson, sezonun başlamasına 2 gün kala ameliyat oldu. İlgili Haberi Oku