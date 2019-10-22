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Kübra Akman ameliyat oldu
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Kübra Akman ameliyat oldu

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın 25 yaşındaki milli oyuncusu Kübra Akman, bel fıtığı operasyonu geçirdi.

22 Ekim 2019 19:15

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı’nın milli oyuncusu Kübra Akman, ameliyat edildi. Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, “Sporcumuz Kübra Akman, bugün başarılı bir bel fıtığı operasyonu geçirmiştir. VakıfBank ailesi olarak Kübra’ya geçmiş olsun der, acil şifalar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

2019 Avrupa Şampiyonası’nda A Milli Kadın Voleybol Takımı ile ikincilik yaşayan 25 yaşındaki orta oyuncusu, sakatlığı nedeniyle Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası maçı ve Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin ilk 3 haftasında forma giyememişti.

Son güncelleme 19:15 | 22 Ekim 2019
Kübra Akman vakıfbank
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
8 4 14
4 Istanbul Basaksehir
8 4 14
5 Yeni Malatyaspor
8 4 13
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