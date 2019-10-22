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Kızılyıldız’da flaş ayrılık!
Euroleague

Kızılyıldız’da flaş ayrılık!

Euroleague'de mücadele eden Kızılyıldız'da, başantrenör Milan Tomic'in sözleşmesi feshedildi.

22 Ekim 2019 19:29

Sırbistan’ın köklü basketbol takımlarından Kızılyıldız, başantrenör Milan Tomic ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, geçen sezon takımın başında 3 kupa kazanan ve kırmızı-beyazlı takımı yeniden Euroleague’e çıkaran Tomic’in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği ifade edildi. Kulüp Başkanı Nebojsa Covic, Tomic ile yaptıkları görüşmenin ardından anlaşarak yollarını ayırma kararı aldıklarını belirterek, Tomic’e takım için yaptıkları adına teşekkür etti.

Tomic de geçen sezon boyunca beraber çalıştığı herkese ve taraftarlara teşekkür ederek, Kızılyıldız’a sezonun kalan bölümünde başarılar diledi. Açıklamada, yeni başantrenörün kim olacağının ilerleyen günlerde açıklanacağı ifade edildi.

Euroleague’de 1 galibiyet 2 yenilgi alan Kızılyıldız mts, 3 haftanın ardından 9’uncu sırada bulunuyor.

Son güncelleme 19:29 | 22 Ekim 2019
kızılyıldız Milan Tomic
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
8 4 14
4 Istanbul Basaksehir
8 4 14
5 Yeni Malatyaspor
8 4 13
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