Kırsal mahalle öğrencilerine Samsunspor forması ve bilet!

Samsunspor yetkilileri ve Garip Zeycan Yıldırım Vakfı yöneticileri, takım otobüsü ile Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan Yaylageriş, Sarıyurt Ali Osman Gür ve Yağbasan İlkokullarında eğitim gören miniklere spor sevgisini aşılamayı ve kendi şehirlerinin takımı Samsunspor ile bağ kurmalarını sağlamak için Samsunspor forması ve maç bileti hediye etti. Öğrenciler aileleri ve öğretmenleriyle birlikte maça da davet edildi. Organizasyon hakkında bilgi veren vakıf yöneticisi Ayşegül Ataç, “Son iki senedir Samsunspor ile beraber olmaktan dolayı çok mutluyuz. Biz Garip Zeycan Vakfı olarak her çocuğun, köy okullarında okuyan çocuklarımızın da büyükşehirlerde okuyan çocuklar kadar hakkı olduğunu düşünüyoruz ve onların hiç bir şeyden eksik kalmasını istemiyoruz. Ayrıca Samsun, ülkemizin spor şehri olduğu için onlara spor sevgisini aşılamayı ve Samsunspor'la bağ kurmayı istiyoruz. Bu yüzden onlara bugün Samsunspor forması hediye ettik” dedi. Forma dağıtımına katılan, Jasper Yıldırım ve Zeycan Rochelle Yıldırım da kırsal mahalle okullarındaki çocuklara forma dağıttı ve sonrasında hatıra fotoğrafı çektirdi. Samsun Canik Basket`te şok! İki günde 60 bin lira bulunması gerekiyor Yedi yıldız aralıksız Kadınlar Basketbol Süper Ligi`nde mücadele eden Karadeniz temsilcisi Samsun Canik Basket`in lige katılamama tehlikesi doğdu. Başkan Zafer Şimşek, Samsun Canik Basket`în Süper Lig`deki tek Karadeniz temsilcisi olduğunun altını çizerek, konu ile ilgili açıklama yaptı. İlgili Haberi Oku