Herşey çok güzel oldu

Etiler Tenis Kulübü'nün ev sahipliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen Ertuğrul Akbay Tenis Turnuvası sınıfı geçti. 7 Mart'ta aramızdan ayrılan; Türk basınının efsane ismi Ertuğrul Akbay'ın anısına organize edilen turnuvaya farklı kategorilerde katılan 522 amatör tenisçi, önümüzdeki yıllarda yeniden bir araya gelmeyi dört gözle beklediklerini söyledi. 10 Ekim'de başlayan, önceki gece düzenlenen ödül töreniyle sonuçlanan turnuvada 500'e yakın maç sorunsuz tamamlandı.

Akbay'ı unutmadılar

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF), teknik destek verdiği organizasyona tam not verdi. Tenisi çok seven Ertuğrul Akbay'a kortlarda partner ya da rakip olan amatör tenisçiler, duayen ismin adını taşıyan turnuva için “Her şey çok güzel oldu” yorumunu yaptı. Farklı yaş gruplarında toplumun çok farklı kesimlerinden isimleri buluşturan organizasyonun önümüzdeki yıllarda geleneksel hale getirilmesini isteyen ve bunun sözünü alan katılımcılar turnuvada emeği geçenlere teşekkür etti.

Hem direktör hem şampiyon

Turnuva Direktörü Fidan Kırbaç Özbakır, organizasyonun sorunsuz tamamlandığını söyledi. Ertuğrul Akbay'ın röportaj yaptığı binlerce kişiden biri olan Özbakır, teniste senyör turnuvalarının sosyalleşme açısından çok önemli bir araç olduğunu belirtirken senyör tenisçilerin performans tenisçi gelişimine de katkı yaptığını vurguladı. Özbakır, iki farklı çiftler kategorisinde mücadele edip ikisinde de mutlu sona ulaştı.

Metin Yılmaz (SÖZCÜ Genel Yayın Yönetmeni)

Ertuğrul Ağabey gece saat 01.00'de izlediği bir haberi bile telefon açar, bize söylerdi. Hastalığında bile arar gazetenin durumunu, haberleri sorardı. Anısına yapılan bu turnuvaya katılanlara ve düzenleyenlere sevgili patronum Burak Akbay adına teşekkür ederim.

Asım Akgül (SÖZCÜ Genel Müdürü)

Ertuğrul Bey'in aramızdan ayrılmasına neden olan en büyük etkenlerden biri gazeteye yapılanlar, oğluna yapılanlar ve atılan iftiralar. Bunları kaldıramadı ve sağlığı çok bozuldu. Doğru her zaman açığa çıkacaktır.

Mustafa Sarıgül (Şişli eski Belediye Başkanı)

Ertuğrul Ağabey hiçbir zaman aramızdan ayrılmayacak. SÖZCÜ ailesiyle birlikte Etiler Tenis Kulübü'nü kutluyorum. Enerjisi, heyecanı hep buradaydı. Asla unutulmayacak, hep kalbimizde yaşayacak.

Rahmi Turan (SÖZCÜ Gazetesi Başyazarı)

Böyle ısrarcı, böyle heyecanlı gazeteci görmedim. Moskova'da kimsenin giremediği KGB binasına girdi. Kafkasya'da 100 küsur yaşındaki insanları buldu. Amerika'da uçan sineğin bile yaklaşamadığı Başkan Reagan'ın elini sıkarak Türkiye'den selam götürdü. Anlatmakla bitmeyecek başarıları oldu.

Ünal Aysal (Galatasaray eski Başkanı)

Ertuğrul benim ilkokuldan beri arkadaşım ve çok değerli bir kardeşimdi. Sporculara değer veren, onlarla beraber olmaktan dolayı mutluluk duyan ve spor yöneticilerine de gerektiği vakit tavsiyelerde bulunurdu. Gülen yüzünü ve her zamanki pozitif bakış açısını özlüyoruz.

Rasim Kara (Beşiktaşlı eski kaleci):

Kortlarda tanıştık. Karşılıklı oynadık. Sadece bizlere değil sporculara ve sağlıklı beslenmeyle ilgilenenlere örnek olan bir kişilikti. Asla unutmayacağız. Hep birlikte anısını yaşatmamız lazım. Hem sporda hem de sağlıklı yaşamda.

Organizatörler memnun

Ertuğrul Akbay Tenis Turnuvası'nın başhakemliğini Ercüment Ilıca yaptı. Gökçe Sümer ve Yusuf Bağcı da turnuvada gözlem hakemi olarak Ilıca'ya destek verdi. Organizatörler ve hakemler, bu yıl ilk kez düzenlenen, geleneksel hale getirilecek organizasyonun sorunsuz geçtiğini, katılımcıların da memnun olduğunu söyledi.

ŞAMPİYONLARIN LİSTESİ

18+ Tek Erkekler Batıkan Çolpan

18+ Tek Kadınlar Aylin Engör

18+ Çift Erkekler Yalçın Kaya/Emre Aydın

18+ Karışık Çiftler Aylin Engör/Emre Aydın

25+ Tek Erkekler Onur Tavukçuoğlu

25+ Tek Kadınlar Elvan Bakışkan

35+ Tek Erkekler Ferit Burak Aydar

35+ Tek Kadınlar Daniela Cocos

35+ Çift Erkekler Seçkin Adıgüzel/Kıvanç Gül

35+ Çift Kadınlar Zuhal Aydınlıoğlu/Fidan K. Özbakır

35+ Karışık Çiftler Zuhal Aydınlıoğlu/Osman Avcu

40+ Tek Erkekler Orçun Tümer

40+ Tek Kadınlar Senem Erdoğdu

45+ Tek Erkekler Aydın Kuntay

45+ Tek Kadınlar Esra G. Sutekin

45+ Çift Erkekler Fuat Sabri Bilgen/Osman Avcu

45+ Çift Kadınlar Esra G. Sutekin/Buket Özfırat

45+ Karışık Çiftler Belgin Yıkılmaz/Niso Bardavit

50+ Tek Erkekler İsmet Sina Akosman

55+ Tek Erkekler Ziya Can Özler

55+ Tek Kadınlar Serpil Yıldırım

55+ Çift Erkekler Sırrı Dinçer/Mehmet Yurttutan

55+ Çift Kadınlar Zahide Henzel Olgun/Oya Özer

55+ Karışık Çiftler Fidan K. Özbakır/Mehmet Ekşi

60+ Tek Erkekler Sırrı Dinçer

70+ Tek Erkekler Nedim Akkohen