SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Erdoğan, Rusya ziyareti öncesi konuşuyor
Göztepe’de Bubacarr Sanneh unutuldu!
Süper Lig

Göztepe’de Bubacarr Sanneh unutuldu!

Ligin ilk iki haftasındaki Antalyaspor ve Beşiktaş maçlarında forma giyen Bubacarr Sanneh ardından oynanan 6 maçta da Tamer Tuna'dan formayı alamadı!

22 Ekim 2019 11:19

Süper Lig’de Medipol Başakşehir’e deplasmana 2-1 yenilerek 5 maç sonra mağlup olan Göztepe’de, sezon başında transfer edilen stoper Bubacarr Sanneh formayı unuttu.

2 sezon önce 8 milyon euro bonservis bedeliyle Danimarka’nın FC Midtjylland takımından Belçika’nın Anderlecht ekibine imza atan Gambiyalı, sarı-kırmızılılarda göze giremedi. Ligin ilk iki haftasındaki Antalyaspor ve Beşiktaş karşılaşmalarında sahaya ilk 11’de çıkıp 90’ar dakika oynayan 24 yaşındaki oyuncu, ardından Yukalet Denizlispor, Çaykur Rizespor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarında yedek oturdu.

Gambiya Milli Takımı’nda ise düzenli olarak forma giyen Sanneh, Gaziantep FK, İstikbal Mobilya Kayserispor ve Medipol Başakşehir müsabakalarında teknik direktör Tamer Tuna tarafından 21 kişilik kadroya dahi alınmadı. Tuna, Antalyaspor ve Beşiktaş karşılaşmalarında kademe hataları yapan Sanneh’i keserek savunmanın göbeğinde Titi ile birlikte asıl mevkisi orta saha olan Alpaslan Öztürk’e görev vermeye başladı.

Son güncelleme 11:19 | 22 Ekim 2019
Bubacarr Sanneh göztepe süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
8 4 14
4 Istanbul Basaksehir
8 4 14
5 Yeni Malatyaspor
8 4 13
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Caykur Rizespor
25/10/2019 - 20:30
-
Ankaragücü
Sivasspor
26/10/2019 - 15:00
-
Antalyaspor
TÜMÜNÜ GÖR