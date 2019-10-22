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Genoa’da Thiago Motta dönemi
İtalya Serie A

Genoa’da Thiago Motta dönemi

İtalya Serie A ekiplerinden Genoa, teknik direktörlük görevine Thiago Motto getirildi.

22 Ekim 2019 23:20

İtalya Serie A ekibi Genoa’da Aurelio Andreazzoli’den boşalan teknik direktörlük görevine Brezilya asıllı İtalyan Thiago Motta getirildi. Genoa Kulübü, teknik direktörlük için 37 yaşındaki Motta ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Futbolculuk döneminde Barcelona, Inter ve Paris Saint-Germain (PSG) gibi önemli takımlarda oynayan Motta, 2008-2009 sezonunda Genoa’da top koşturmuştu. A takım düzeyinde ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak Motta, geçen sezon futbolu bıraktıktan sonra PSG’nin 19 yaş altı ekibini çalıştırmıştı.

Serie A’da 8 haftada 5 puan toplayan Genoa, 19. sırada bulunuyor. 20 Ekim 2019 İtalya`nın kanayan yarası! Roma özür dilemek zorunda kaldı İtalya`da bir ırkçılık vakası daha... Roma Kulübü, Sampdoria-Roma maçında sarı-kırmızılı taraftarların Ronaldo Vieira'ya yönelik ırkçı tezahüratları nedeniyle özür diledi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:20 | 22 Ekim 2019
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