Galatasaray’ın rakibi Real Madrid! Radamel Falcao’nun durumu…

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nun 3. haftasında bugün İspanya temsilcisi Real Madrid’i ağırlayacak.

Türk Telekom Stadı’nda saat 22.00’de başlayacak mücadeleyi, İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Belçika’nın Club Brugge takımıyla deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada Fransız ekibi Paris Saint-Germain’e (PSG) sahasında 1-0 yenildi. Grupta averajla üçüncü sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, Real Madrid’i mağlup ederek, iddiasını sürdürmek istiyor.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında 13 kez şampiyonluk yaşayarak bu alanda rekoru elinde bulunduran Real Madrid ise A Grubu’nda 2 maçta 1 puan alabildi. Eski performansından uzak bir görüntü sergileyen eflatun-beyazlı takım, averajla son sırada kaldı.

Fatih Terim: Kaybetmeden korkmadan oynamalıyız Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, grup sıralamasında çok önemli bir maça çıkacaklarını ifade ederek, Grup sıralamasında en kritik maçlardan biri. İspanyol basını ve bütün dünya da Real Madrid`in grupta 4`üncü sırada olmasına alışık değil. Adınız Real Madrid ise bu sıralamada bulunmak gündem oluyor. Bizim için de çok önemli bir maç. Kazandığımız veya kaybettiğimiz de ne durumda olacağımızı biliyoruz dedi. İlgili Haberi Oku

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda 3. hafta müsabakaları öncesi puan durumu şöyle:

Takım O G B M A Y Av. P 1- PSG 2 2 0 0 4 0 4 6 2- Club Brugge 2 0 2 0 2 2 0 2 3- Galatasaray 2 0 1 1 0 1 -1 1 4- Real Madrid 2 0 1 1 2 5 -3 1

GALATASARAY’DA FALCAO YİNE YOK

Sarı-kırmızılı takımda Kolombiyalı yıldız golcü Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Real Madrid karşısında forma giyemeyecek.

Aşil tendonunda ağrısı bulunan 33 yaşındaki Falcao, Süper Lig’deki Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor maçlarının ardından Real Madrid müsabakasında da sahadaki yerini alamayacak.

Sakatlığı geçen Mario Lemina ile cumartesi günkü antrenmanda ağrı hissettiği için dün tedbir amaçlı takımla çalıştırılmayan Sofiane Feghouli, teknik direktör Fatih Terim’in görev vermesi durumunda oynayabilecek.

Zinedine Zidane: Pozitif olup elimden geleni yapacağım! UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında yarın Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak İspanya temsilcisi Real Madrid`in teknik direktörü Zinedine Zidane, müsabakaya iyi hazırlandıklarını belirterek, Kazanmak için elimizden geleni yapacağız dedi. İlgili Haberi Oku

REAL MADRID’DE 6 EKSİK

İspanyol ekibinde 6 futbolcu, Galatasaray maçının kadrosuna alınmadı.

Eflatun-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Luka Modric, Gareth Bale, Nacho, Lucas Vazquez, Marco Asensio ve Mariano Diaz, Galatasaray’a önünde forma giyemeyecek.

Hafif sakatlıkları olan Raphael Varane ile Toni Kroos ise İstanbul’a getirilen 21 kişilik kadroda yer buldu.

CLUB BRUGGE, PSG’Yİ AĞIRLAYACAK

A Grubu’nun diğer maçında Club Brugge, sahasında PSG ile karşılaşacak.

Galatasaray-Real Madrid müsabakasıyla aynı saatte başlayacak maç, Belçika’daki Jan Breydelstadion’da oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nun 3. haftasında Real Madrid ile İstanbul’da karşılaşacak Galatasaray, İspanyol takımlarıyla 32. maçını oynayacak.

Avrupa kupaları tarihinde İspanyol rakipleriyle bugüne kadar oynadığı 31 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 17 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 31 kez havalandırıp, kalesinde 57 gole engel olamadı.

Geride kalan eşleşmelerde İspanyol ekipleriyle 6 kez elemeli turlarda karşı karşıya gelen Galatasaray, 1 kez tur atladı ve 5 kez elendi. Galatasaray’ın elediği tek takım, 1999-2000 sezonu UEFA Kupası çeyrek finalde eşleştiği ve ilk maçı deplasmanda 4-1, ikinci maçı ise İstanbul’da 2-1 kazandığı Real Mallorca oldu.

REAL MADRID İLE MAÇLAR

Galatasaray ile Real Madrid, resmi maçlarda 8. kez karşı karşıya gelecek.

İlk olarak 2000’deki UEFA Süper Kupa maçında karşılaşan iki takım, tarihlerinde resmi müsabakalarda 7 kez mücadele etti.

Bu maçların 3’ünü Galatasaray kazanırken, 4 müsabaka ise Real Madrid’in üstünlüğüyle sona erdi.

Sarı-kırmızılıların 10 golüne karşılık eflatun-beyazlı takım 21 kez fileleri havalandırdı.

RAKİBİNİN ELİNDEN KUPAYI KAPTI

Galatasaray, Real Madrid ile ilk karşılaşmasında UEFA Süper Kupa’yı kazandı.

1999-2000 sezonunda UEFA Kupası şampiyonu Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, Monaco’nun II. Louis Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Galatasaray, normal süresi 1-1 berabere sonuçlanan maçı uzatmalarda bulduğu golle 2-1 kazandı. Sarı-kırmızılıların gollerini Mario Jardel, eflatun-beyazlıların golünü ise Raul Gonzalez attı.

REAL MADRID’İN TÜRK TAKIMLARIYLA MAÇLARI

Real Madrid, bugüne kadar Türk takımlarıyla 9 kez karşılaştı.

İspanyol ekibi, bugüne kadar Türkiye’den sadece Galatasaray ve Beşiktaş’a rakip oldu. Galatasaray ile yaptığı 7 maçın haricinde eflatun-beyazlılar, Beşiktaş ile 2 maç oynadı.

Sarı-kırmızılılara karşı 4 galibiyet, 3 yenilgi yaşayan Real Madrid, siyah-beyazlılara karşı 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Türk takımlarıyla oynadığı maçlarda 24 gol atan eflatun-beyazlı takım, kalesinde 11 gol gördü.