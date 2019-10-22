Galatasaray taraftarından Younes Belhanda’ya tepki! Belhanda’dan karşılık!

Galatasaray&#8217;ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Real Madrid&#8217;i konuk ederken 67. dakikada oyundan çıkan Younes Belhanda&#8217;ya tepkiler vardı.. Belhanda yerini Ömer Bayram&#8217;a bırakırken Belhanda kenara gelirken taraftar ile diyaloğa girdi. Ömer Bayram arkadaşını sakinleştirdi.. \r. \r. \t\r. \t\t\r. \t\t\t22 Ekim 2019\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\tCANLI Galatasaray Real Madrid\r. \t\t\t\tGalatasaray, Şampiyonlar Ligi`nde Real Madrid`i konuk ediyor. A Grubu`nda ilk iki maçında bir puan toplayan Galatasaray, Real Madrid`i yenerek ilk üç puanını almak istiyor. Real Madrid, grupta bir puanla son sırada yer alıyor. Galatasaray-Real Madrid maçının canlı yayın anlatımı, canlı izle bağlantısı ve önemli pozisyonları SKOR`da... Karşılaşma oldukça tempolu başladı. G.Saray, Andone ile 9 ve 10`uncu dakikalarda gole çok yaklaştı. Ancak kaleci Courtouis iki pozisyonda da gole izin vermedi. Real Madrid, 18`inci dakikada Kroos ile 1-0 öne geçti. İlk yarı 1-0 Real Madrid`in üstünlüğü ile tamamlandı. Maçta ikinci yarı oynanıyor.\r. \t\t\t\tİlgili Haberi Oku\r. \t\t\t\r. \t\t\r. \t\r. \r. .