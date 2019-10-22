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Galatasaray taraftarından Younes Belhanda’ya tepki! Belhanda’dan karşılık!
Şampiyonlar Ligi

Galatasaray taraftarından Younes Belhanda’ya tepki! Belhanda’dan karşılık!

Galatasaray Real Madrid maçında oyundan alınan ve yerini Ömer Bayram'a bırakan Younes Belhanda, kendisine tepki gösteren tribünlerle diyaloğa girdi.

22 Ekim 2019 23:30

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Real Madrid’i konuk ederken 67. dakikada oyundan çıkan Younes Belhanda’ya tepkiler vardı.

Belhanda yerini Ömer Bayram’a bırakırken Belhanda kenara gelirken taraftar ile diyaloğa girdi. Ömer Bayram arkadaşını sakinleştirdi. 22 Ekim 2019 CANLI Galatasaray Real Madrid Galatasaray, Şampiyonlar Ligi`nde Real Madrid`i konuk ediyor. A Grubu`nda ilk iki maçında bir puan toplayan Galatasaray, Real Madrid`i yenerek ilk üç puanını almak istiyor. Real Madrid, grupta bir puanla son sırada yer alıyor. Galatasaray-Real Madrid maçının canlı yayın anlatımı, canlı izle bağlantısı ve önemli pozisyonları SKOR`da... Karşılaşma oldukça tempolu başladı. G.Saray, Andone ile 9 ve 10`uncu dakikalarda gole çok yaklaştı. Ancak kaleci Courtouis iki pozisyonda da gole izin vermedi. Real Madrid, 18`inci dakikada Kroos ile 1-0 öne geçti. İlk yarı 1-0 Real Madrid`in üstünlüğü ile tamamlandı. Maçta ikinci yarı oynanıyor. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:33 | 22 Ekim 2019
galatasaray Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi younes belhanda
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
8 4 14
4 Istanbul Basaksehir
8 4 14
5 Yeni Malatyaspor
8 4 13
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