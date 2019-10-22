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Galatasaray Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray R. Madrid maçı şifreli mi?
Şampiyonlar Ligi

Galatasaray Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray R. Madrid maçı şifreli mi?

Galatasaray bu gece güçlü rakibi Real Madrid'i konuk edecek. Galatasaray Real Madrid maçının saati yaklaşırken birçok kişi Galatasaray Real Madrid maçının hangi kanalda olacağını ve şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

22 Ekim 2019 16:48

Galatasaray'ın rakibi Real Madrid, heyecan dolu maç adm adım yaklaşırken Galatasaray Real Madrid maçı saat kaçta sorusu merak konusu oldu. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Real Madrid’i konuk edecek. İşte maça dair detaylar…

GALATASARAY REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Türk Telekom Stadı’nda oynanacak müsabaka, saat 22.00’de başlayacak. İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği karşılaşma Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek. Maç Türkiye’den şifresiz olarak izlenemeyecek.

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REAL MADRİD İLE MAÇLAR Galatasaray ile Real Madrid, resmi maçlarda 8. kez karşı karşıya gelecek.

İlk olarak 2000'deki UEFA Süper Kupa maçında karşılaşan iki takım, tarihlerinde resmi müsabakalarda 7 kez mücadele etti.

Bu maçların 3'ünü Galatasaray kazanırken, 4 müsabaka ise Real Madrid'in üstünlüğüyle sona erdi.

Sarı-kırmızılıların 10 golüne karşılık eflatun-beyazlı takım 21 kez fileleri havalandırdı.

GALATASARAY REAL MADRİD MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Luyindama, Nagatomo, Ömer, Nzonzi, Belhanda, Babel, Andone

REAL MADRİD: Courtouis, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, İsco, Hazard, Vinicius, Benzema

Son güncelleme 16:48 | 22 Ekim 2019
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OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
8 4 14
4 Istanbul Basaksehir
8 4 14
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