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Galatasaray Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi’nde üçüncü hafta…
Şampiyonlar Ligi

Galatasaray Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi’nde üçüncü hafta…

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde 3. maçına Real Madrid karşısında çıkıyor. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maçta gruptaki ilk galibiyetini almak isteyen Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde 1 beraberlik 1 mağlubiyet aldı. Heyecanla maç saatini bekleyen taraftarlar "Galatasaray Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta" sorularına yanıt arıyor. İşte, Galatasaray Real Madrid maçı hakkında tüm detaylar...

22 Ekim 2019 11:23

Şampiyonlar Lig A grubu 3. maçında Galatasaray Real Madrid karşısında çıkıyor. Sahadan zaferle ayrılmak isteyen Galatasaray'da taraftarların merak konusu “Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda” sorusu oldu. Sarı-kırmızılı takımda Kolombiyalı yıldız golcü Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Real Madrid karşısında forma giyemeyecek. İşte, Şampiyonlar Ligi maçı hakkında detaylar…

GALATASARAY REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. haftası kapsamında oynayacağı Real Madrid mücadelesi, 22 Ekim Salı akşamı saat 22.00’da oynanacak. İtalyan hakem Daniele Orsato’nun yöneteceği karşılaşma Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

GALATASARAY REAL MADRİD MUHTEMEL 11’LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Luyindama, Nagatomo, Ömer, Nzonzi, Belhanda, Babel, Andone

REAL MADRİD: Courtouis, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, İsco, Hazard, Vinicius, Benzema

Son güncelleme 11:40 | 22 Ekim 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
8 4 14
4 Istanbul Basaksehir
8 4 14
5 Yeni Malatyaspor
8 4 13
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