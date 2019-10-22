Galatasaray Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi’nde üçüncü hafta…

Şampiyonlar Lig A grubu 3. maçında Galatasaray Real Madrid karşısında çıkıyor. Sahadan zaferle ayrılmak isteyen Galatasaray'da taraftarların merak konusu “Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda” sorusu oldu. Sarı-kırmızılı takımda Kolombiyalı yıldız golcü Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Real Madrid karşısında forma giyemeyecek. İşte, Şampiyonlar Ligi maçı hakkında detaylar…

GALATASARAY REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. haftası kapsamında oynayacağı Real Madrid mücadelesi, 22 Ekim Salı akşamı saat 22.00’da oynanacak. İtalyan hakem Daniele Orsato’nun yöneteceği karşılaşma Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

GALATASARAY REAL MADRİD MUHTEMEL 11’LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Luyindama, Nagatomo, Ömer, Nzonzi, Belhanda, Babel, Andone

REAL MADRİD: Courtouis, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, İsco, Hazard, Vinicius, Benzema