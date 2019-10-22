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Galatasaray-Real Madrid için bazı yollar kapatılacak!
Şampiyonlar Ligi

Galatasaray-Real Madrid için bazı yollar kapatılacak!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Real Madrid arasında oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

22 Ekim 2019 11:30

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile Real Madrid arasında bu akşam oynanacak maç nedeniyle bazı yollarda trafik akışı sağlanamayacak.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam 22.00’de Türk Telekom Stadı’nda gerçekleştirilecek Galatasaray-Real Madrid müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

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Bu kapsamda, saat 17.00’den itibaren güney yan yolda bulunan İSPARK otopark alanı dolana kadar, TEM kuzey yan yoldan güney yan yola dönüş varyantı araç trafiğine açık olacak. Otopark dolduktan sonra dönüş varyantı araç trafiğine kapatılacak ve alternatif olarak sürücüler, TEM kuzey yan yol Okmeydanı dönüşleri-TEM güney yan yol bağlantı yolunu kullanacak.

Maç başladığında TEM kuzey yan yolu araç trafiğine kapatılacak, TEM kuzeye doğrudan ve TEM kuzeyden güney varyantına akım verilecek. TEM kuzey yan yol araç trafiği kesildiği zaman TEM kuzeyden güneye bağlantı varyantı araç trafiğine açılacak.

Son güncelleme 11:31 | 22 Ekim 2019
galatasaray Real Madrid şampiyonlar ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
8 4 14
4 Istanbul Basaksehir
8 4 14
5 Yeni Malatyaspor
8 4 13
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