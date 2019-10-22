FIBA Şampiyonlar Ligi CEO’su Patrick Comninos, Türk takımlarının organizasyona katılımından memnun olduklarını söyledi. Şampiyonlara Ligi’ne katılım için takımların yerel liglerinde play-off oynamaları gerektiğine dikkati çeken Comninos, “Türkiye’de ilk 8 içinde yer alan 4 takımın bizimle devam etmesi umut verici. En çok etkileşim içinde olduğumuz grup da Türk basketbolseverler” dedi. FIBA Şampiyonlar Ligi olarak 4 senelik bir organizasyon olduklarını hatırlatan Comninos, “Yeni sayılırız. Markaları etkilemek için organizasyonumuzu biraz daha geliştirmeliyiz. FIBA Şampiyonlar Ligi’nin kalıcı olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

ULEB ile rekabetlerine değinen Comninos, şunları söyledi: “İki taraf arasında ‘kargaşa, kavga var’ demem. Felsefi farklılıklar var. FIBA basketbolun ana organizasyonu. Amacı tüm dünyada basketbolu geliştirmek. Doğal olarak Avrupa’da da basketbol gelişmeli. Bunun için çalışıyoruz. Yerel liglerdeki tüm kulüpleri kapsamalı. Aynı zamanda sportif başarıya da önem verilmeli. 4 sezonda 112 farklı takım Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etti. Onların felsefesi 11 tane paydaşı olan kulübün hakkını savunmak. ‘Yanlış veya doğru’ demiyorum, sadece olanı söylüyorum. Bu tarz turnuvalar 11 kulübün çıkarı için oynanmaz. Yerel liglerin de hakkını gözetmemiz gerektiğini düşünüyorum. ULEB’in amacı büyük marketlere odaklanıp orayı geliştirmek”

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Sportif başarının yanında maddi açıdan da kazanç olması gerektiğini kaydeden Comninos, “Basketbol ortamımız bir paradoks içinde. Üstte yer alan kulüpler iyi durumda ama diğerleri değil. Avrupa Ligi’nde üst sıralarda yer alan Fenerbahçe, CSKA Moskova evet iyi durumda ama çok büyük zarar ediyorlar. Bir takımın en başarılı olduğu sezonda maddi açıdan da kazanç sağlamasını beklersiniz, öyle olmuyor” ifadelerini kullandı.

Futbol tarafından desteklenen kulüplerin rahat hareket ettiğini anlatan Comninos, “Basketbolu ‘olumlu etkiliyor’ diyemem. Amacımız kulüplerimize her geçen gün daha çok yardımcı olmak. Şu anda verdiğimiz para ödülüyle büyük derecede kulüplerin bütçelerine yardımcı oluyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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