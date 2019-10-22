Fenerbahçe’nin akciğeri Luiz Gustavo

Sarı-lacivertlilerin adeta akciğeri olan 32 yaşındaki orta saha, transferinden sonra sahaya çıktığı 5 maçta da 90'ar dakika sahada kaldı.

Gustavo, Alanyaspor'a karşı 11 bin 58, MKE Ankaragücü'ne karşı 12 bin 50, Galatasaray derbisinde 11 bin 320 metre, Antalyaspor'a karşı 11 bin 97, Denizlispor'a karşıysa 11 bin 290 metre kat etti.

Ortalama 11 kilometre 363 metre mesafe kat eden ve bu alanda takımın liderlerinden biri olan Gustavo, birçok istatistikte de ön plana çıktı.

PAS YÜZDESİYLE ÖN PLANDA

Gustavo, oynadığı dakikalar dikkate alındığında sarı-lacivertlilerin en fazla yüzdeli pas yapan ismi oldu.

Maç başına yüzde 91 gibi yüksek bir oranla pas isabeti sağlayan Brezilyalı, oyunun yönünü değiştiren uzun toplarlada kaptan Emre Belözoğlu'yla birlikte zirvede yer alıyor.

Top çalma istatistiğinde de 5 maçlık performanslar göz önünde olduğunda 2.8 ortalamayla takımın lideri olan Luiz Gustavo, defansif anlamda takımın en önemli parçası olarak dikkati çekti.