SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Akkuyu’daki nükleer santral inşaatıyla ilgili Rusya’dan lisans açıklaması!
Fenerbahçe’de Max Kruse çalışmalara başladı
Süper Lig

Fenerbahçe’de Max Kruse çalışmalara başladı

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle Yukatel Denizlispor deplasmanına gidemeyen Max Kruse, İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi takımla çalışmalara başladı.

22 Ekim 2019 19:21

Fenerbahçe, Süper Lig’in 9. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile 26 Ekim cumartesi günü ülker Stadyumu’nda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde akşam saatlerinde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Koordinasyon çalışmaları ile devam eden idman, 5’e 2 pas çalışması ile sona erdi.

Sarı-lacivertli ekipte, Max Kruse ile Emre Belözoğlu özel program dahilinde çalışmalarına devam etti. Öte yandan çift taraflı sporcu fıtığı operasyonu geçiren Nabil Dirar ile özel porgram dahilinde çalışan Max Kruse takımdan ayrı bir şekilde düz koşulara başladı. 22 Ekim 2019 Fenerbahçe maçı sonrası olay yaratan sözler söylemişti! Ali Çetin PFDK`ye sevk edildi TFF Hukuk Müşavirliği, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin`i tedbirsiz olarak PFDK`ye sevk etti. Ali Çetin, Fenerbahçe maçının ardından hakemleri sert bir dille eleştirmişti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:21 | 22 Ekim 2019
Fenerbahçe Max Kruse
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
8 4 14
4 Istanbul Basaksehir
8 4 14
5 Yeni Malatyaspor
8 4 13
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Caykur Rizespor
25/10/2019 - 20:30
-
Ankaragücü
Sivasspor
26/10/2019 - 15:00
-
Antalyaspor
TÜMÜNÜ GÖR