Fenerbahçe’de Max Kruse çalışmalara başladı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 9. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile 26 Ekim cumartesi günü ülker Stadyumu’nda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde akşam saatlerinde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Koordinasyon çalışmaları ile devam eden idman, 5’e 2 pas çalışması ile sona erdi.

Sarı-lacivertli ekipte, Max Kruse ile Emre Belözoğlu özel program dahilinde çalışmalarına devam etti. Öte yandan çift taraflı sporcu fıtığı operasyonu geçiren Nabil Dirar ile özel porgram dahilinde çalışan Max Kruse takımdan ayrı bir şekilde düz koşulara başladı. Fenerbahçe maçı sonrası olay yaratan sözler söylemişti! Ali Çetin PFDK`ye sevk edildi TFF Hukuk Müşavirliği, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin`i tedbirsiz olarak PFDK`ye sevk etti. Ali Çetin, Fenerbahçe maçının ardından hakemleri sert bir dille eleştirmişti. İlgili Haberi Oku