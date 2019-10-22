Fenerbahçe maçı sonrası olay yaratan sözler söylemişti! Ali Çetin PFDK’ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin’i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. TFF’den yapılan açıklamada, ligin 8. haftasında oynanan Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe müsabakasının ardından ev sahibi kulübün başkanı Ali Çetin’in sportmenliğe aykırı demeci nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK’ye sevk edildiği belirtildi.

FENERBAHÇE MAÇI SONRASI SERT SÖZLER SÖYLEMİŞTİ

Süper Lig’in 8. haftasında Denizlispor sahasında Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup olduğu karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin, hakemleri ağır bir şekilde eleştirmişti.

Ali Çetini, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Ben yönetime geleli 13 ay oldu. Başkan olarak bugüne kadar hiç böyle konuşmadım artık bu vicdanın son noktası yazıklar olsun. Bu insanlar 5 TL’lik çakmak satarak bu kulübü bu hale getirdi. Emin olsunlar ki 1 milyon 100 bin nüfuslu bu şehir burayı bunların başına yıkar. Böyle bir haksızlık bir daha eğer bu kulübün başına gelirse bu insanları burada kimse durduramaz. Yazıklar olsun bu vicdansızlık başka hiçbir şey değil. Yani bu kadar kulübün üstüne gelinmez. 8. haftada 5 tane penaltı bizim hak ettiğimiz hiç penaltı yok. Bu güne kadarda hep sustuk artık bundan sonrada susmayacağız bunun başka ötesi de yok yazıklar olsun yani…”

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ÜÇ SÜPER LİG EKİBİ DE DİSİPLİNE GÖNDERİLDİ

MKE Ankaragücü’nde forma giyen Sedat Ağçay’ın Beşiktaş müsabakasındaki hakareti, Gaziantep Futbol Kulübü oyuncusu Olarenwaju Kayode’nin ise Trabzonspor maçındaki kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK’ye sevk edildiği aktarıldı.

Galatasaray, Beşiktaş ve MKE Ankaragücü kulüplerinin de çeşitli sebeplerle disipline gönderildiği ifade edildi.

Öte yandan TFF 1. Lig kulüpleri Eskişehirspor, Bursaspor, Giresunspor ve Altay’ın çeşitli sebeplerle PFDK’ye sevk edildiği bildirildi. Bursasporlu oyuncu Mamadou Diarra’nın kural dışı, Adanaspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu’nun ise sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği kaydedildi.