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Emre Belözoğlu canlı yayında Acun Ilıcalı’yı ararsa… ‘Bana tek bir şey söyle…’
Süper Lig

Emre Belözoğlu canlı yayında Acun Ilıcalı’yı ararsa… ‘Bana tek bir şey söyle…’

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, TV8'de canlı yayındaki Acun Ilıcalı'yı arayınca ikili arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Emre Belözoğlu'na sakatlığını soran Acun Ilıcalı, "Ben seni sonra arayacağım" diyerek telefonu kapattı.

22 Ekim 2019 12:25

TV8’de yayınlanan ‘Gel Konuşalım’ programı canlı yayındayken Emre Belözoğlu’nun Acun Ilıcalı’yı telefonla araması ilginç dakikalar yaşanmasına neden oldu.

Cengiz Semercioğlu ve Seray Sever ile birlikte programda yer alan Acun Ilıcalı, “Emre arıyor” dedikten sonra canlı yayında telefonu açtı.

İkili arasındaki konuşma sırasında hoparlörü açan Acun Ilıcalı, “Sesini açayım da iki merhaba de bari” dedi.

Stüdyodaki isimlere selam veren tecrübeli futbolcu ise, “Biz böyle haftalık değerlendirme konuşması yapıyorduk Acun abiyle” ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu’na sakatlığını soran Acun Ilıcalı, “Bana tek bir şey söyle, kaburgaların yerinde mi?” diye sordu. Yıldız futbolcu ise “Bir tanesi dışında hepsi yerinde” yanıtını verdi.

Son güncelleme 12:25 | 22 Ekim 2019
acun ılıcalı emre belözoğlu
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OGP
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8 4 15
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