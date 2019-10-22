Club Brugge Paris Saint Germain maçı canlı yayın | Brugge PSG maçı canlı izle

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray, Real Madrid’i konuk ederken grubun diğer maçında Club Brugge de Paris Saint Germain’i konuk ediyor. Club Brugge Paris Saint Germain maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Club Brugge Paris Saint Germain maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.
CLUB BRUGGE 0-2 PARIS SAINT-GERMAIN
GOLLER: Icardi (7), Mbappe (61)
Dk. 61: Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe’nin golüyle skoru 2-0’a getirdi.
Dk. 46: İkinci yarı başladı!
Dk. 45+2: İlk yarı sona erdi!
Dk. 7: Angel Di Maria’nın şık pasında Mauro Icardi ön direkte güzel bir gol vuruşu yaptı ve PSG 1-0 öne geçti!
CLUB BRUGGE: Mignolet, Mata, Mechele, Deli, De Ketelare, Rits, Vanaken, Diatta, Sobol, Tau, Bonaventure
PARIS SAINT-GERMAIN: Navas, Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Marquinhos, Herrera, Verrati, Choupo-Moting, Icardi, Di Maria
CLUB BRUGGE PARIS SAINT GERMAIN MAÇI CANLI İZLE (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)
TOPLU SONUÇLAR, CANLI SKORLAR:
Galatasaray 0-1 Real Madrid
Club Brugge 0-1 Paris Saint Germain
Tottenham Hotspur 4-0 Kızılyıldız
Olympiakos 1-2 Bayern Münih
Manchester City 3-1 Atalanta
Juventus 0-1 Lokomotiv Moskova
Shakhtar Donetsk 2-2 Dinamo Zagreb (19.55)
Atletico Madrid 1-0 Bayer Leverkusen (19.55)