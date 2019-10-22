Club Brugge Paris Saint Germain maçı canlı yayın | Brugge PSG maçı canlı izle

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray, Real Madrid’i konuk ederken grubun diğer maçında Club Brugge de Paris Saint Germain’i konuk ediyor. Club Brugge Paris Saint Germain maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Club Brugge Paris Saint Germain maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

CLUB BRUGGE 0-2 PARIS SAINT-GERMAIN

GOLLER: Icardi (7), Mbappe (61)

Dk. 61: Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe’nin golüyle skoru 2-0’a getirdi.

Dk. 46: İkinci yarı başladı!

Dk. 45+2: İlk yarı sona erdi!

Dk. 7: Angel Di Maria’nın şık pasında Mauro Icardi ön direkte güzel bir gol vuruşu yaptı ve PSG 1-0 öne geçti!

CLUB BRUGGE: Mignolet, Mata, Mechele, Deli, De Ketelare, Rits, Vanaken, Diatta, Sobol, Tau, Bonaventure

PARIS SAINT-GERMAIN: Navas, Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Marquinhos, Herrera, Verrati, Choupo-Moting, Icardi, Di Maria

CLUB BRUGGE PARIS SAINT GERMAIN MAÇI CANLI İZLE (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

TOPLU SONUÇLAR, CANLI SKORLAR:

Galatasaray 0-1 Real Madrid

Club Brugge 0-1 Paris Saint Germain

Tottenham Hotspur 4-0 Kızılyıldız

Olympiakos 1-2 Bayern Münih

Manchester City 3-1 Atalanta

Juventus 0-1 Lokomotiv Moskova

Shakhtar Donetsk 2-2 Dinamo Zagreb (19.55)

Atletico Madrid 1-0 Bayer Leverkusen (19.55)

CANLI Galatasaray Real Madrid Galatasaray, Şampiyonlar Ligi`nde Real Madrid`i konuk ediyor. A Grubu`nda ilk iki maçında bir puan toplayan Galatasaray, Real Madrid`i yenerek ilk üç puanını almak istiyor. Real Madrid, grupta bir puanla son sırada yer alıyor. Galatasaray-Real Madrid maçının canlı yayın anlatımı, canlı izle bağlantısı ve önemli pozisyonları SKOR`da... Karşılaşma oldukça tempolu başladı. G.Saray, Andone ile 9 ve 10`uncu dakikalarda gole çok yaklaştı. Ancak kaleci Courtouis iki pozisyonda da gole izin vermedi. Real Madrid, 18`inci dakikada Kroos ile 1-0 öne geçti. İlgili Haberi Oku