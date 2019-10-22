CANLI Galatasaray Real Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Galatasaray, sahasında Real Madrid ile karşılaşıyor. Türk Telekom Stadı’nda oynanan karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu’ndan hakem Daniele Orsato yönetiyor. Maçın canlı yayını ve canlı izleme bağlantısı hakkında ayrıntılar…

STAT: Türk Telekom

SAAT: 22:00

YAYIN: beIN Sports 1

GALATASARAY: Muslera; Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo; Donk, N’Zonzi, Seri; Belhanda, Andone, Babel

YEDEKLER: Okan, Şener, Adem, Selçuk, Ömer, Feghouli, Emre Mor

REAL MADRID: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Kroos, Casemiro, Valverde, Rodrygo, Benzema, Hazard

YEDEKLER: Areola, Militao, James, Jovic, Isco, Mendy, Vinicius Jr

GALATASARAY REAL MADRID MAÇI CANLI YAYIN

Galatasaray Real Madrid maçını ücretli üyeliği gerçekleştirerek aşağıdaki link üzerinden BeinSports 1’de izleyebilirsiniz.

GALATASARAY REAL MADRID CANLI İZLE

Galatasaray, grupta 1 puanla 3’üncü sırada yer alırken, rakibi Real Madrid ise aynı puanla son sırada bulunuyor.

Gruptaki diğer maç ise Belçika takımlarından Club Brugge ile Fransa temsilcisi PSG arasında Brugge’de oynanıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Belçika’nın Club Brugge takımıyla deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada Fransız ekibi Paris Saint-Germain’e (PSG) sahasında 1-0 yenildi.

Grupta averajla üçüncü sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, Real Madrid’i mağlup ederek, iddiasını sürdürmek istiyor.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında 13 kez şampiyonluk yaşayarak bu alanda rekoru elinde bulunduran Real Madrid ise A Grubu’nda 2 maçta 1 puan alabildi. Eski performansından uzak bir görüntü sergileyen eflatun-beyazlı takım, averajla son sırada kaldı.

FALCAO YOK

Galatasaray’da Kolombiyalı yıldız golcü Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Real Madrid karşısında forma giyemeyecek. Aşil tendonunda ağrısı bulunan 33 yaşındaki Falcao, Süper Lig’deki Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor maçlarının ardından Real Madrid müsabakasında da sahadaki yerini alamayacak.

Real Madrid’de ise 6 futbolcu, Galatasaray maçının kadrosuna alınmadı.

Eflatun-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Luka Modric, Gareth Bale, Nacho, Lucas Vazquez, Marco Asensio ve Mariano Diaz, Galatasaray’a önünde forma giyemeyecek.

AVRUPA’DA GALİBİYET HASRETİ 9 MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son galibiyeti geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ilk grup maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında aldı. Sarı-kırmızılılar, sahasındaki karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup etti. Aslan bu müsabakanın ardından 7 Şampiyonlar Ligi, 2 de Avrupa Ligi maçından galip ayrılamadı. (6 mağlubiyet, 3 beraberlik)