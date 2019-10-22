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Bursaspor’dan Ali Akman ve Fenerbahçe açıklaması!
Süper Lig

Bursaspor’dan Ali Akman ve Fenerbahçe açıklaması!

Adı Fenerbahçe ile anılan Ali Akman için kulübü Bursaspor açıklama yaptı. Açıklamada, genç futbolcunun sarı-lacivertlilere transfer olacağı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

22 Ekim 2019 11:56

Bursaspor Kulübü, 17 yaşındaki forvet Ali Akman’ın Fenerbahçe’ye transfer olacağı yönünde çıkan haberler üzerine açıklama yayımladı.

Transfer söylentilerinin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, “Özellikle genç oyuncularımızın ön planda olduğu bu dönemde yaratılmaya çalışılan suni gündemlere taraftarlarımızın itibar etmemesini istiyoruz. Bursaspor olarak şu an tek gündemimizin, şampiyon olarak layık olduğumuz Süper Lig’e dönmek olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz” ifadelerine yer verildi.

21 Ekim 2019 Bursaspor`da eski başkan Ali Ay kulüpten ihraç ediliyor Bursaspor Kulübü eski başkanı Ali Ay`ın kulüpten ihraç edilmesiyle ilgili çalışma başlatıldı. Mesut Mestan başkanlığındaki Yönetim Kurulu`nun da ihraç talebine olumlu baktığı öğrenildi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 11:56 | 22 Ekim 2019
Ali Akman bursaspor Fenerbahçe transfer
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
8 4 14
4 Istanbul Basaksehir
8 4 14
5 Yeni Malatyaspor
8 4 13
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