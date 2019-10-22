Bursaspor’dan Ali Akman ve Fenerbahçe açıklaması!

Bursaspor Kulübü, 17 yaşındaki forvet Ali Akman’ın Fenerbahçe’ye transfer olacağı yönünde çıkan haberler üzerine açıklama yayımladı.

Transfer söylentilerinin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, “Özellikle genç oyuncularımızın ön planda olduğu bu dönemde yaratılmaya çalışılan suni gündemlere taraftarlarımızın itibar etmemesini istiyoruz. Bursaspor olarak şu an tek gündemimizin, şampiyon olarak layık olduğumuz Süper Lig’e dönmek olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz” ifadelerine yer verildi.

Bursaspor`da eski başkan Ali Ay kulüpten ihraç ediliyor Bursaspor Kulübü eski başkanı Ali Ay`ın kulüpten ihraç edilmesiyle ilgili çalışma başlatıldı. Mesut Mestan başkanlığındaki Yönetim Kurulu`nun da ihraç talebine olumlu baktığı öğrenildi. İlgili Haberi Oku