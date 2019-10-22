Beşiktaş’ta öncelik borç temizliği!

KONGREDE 5009 oy alarak Beşiktaş'ın 34. başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'yi zorlu bir dönem bekliyor. Dün mazbatasını alan Çebi ve yönetimi öncelikle Bankalar Birliği'yle görüşerek mali durumu düzeltmek için kolları sıvadı. Çebi'nin ilk işi Fikret Orman yönetiminin eylülde UEFA için yapması gereken ödemelerin yapılmaması nedeniyle 100 milyon TL'lik krizden kurtulmak olacak. Yeni yönetim, UEFA ile bir problem yaşamaması için ilk olarak bu sorunu halletmeyi planlıyor.

AVCI KRİTİK VİRAJDA

“İSRAFA son” diyerek kulübün giderlerinde düzenlemeye gideceklerini belirten Çebi, yıl sonuna kadar ödenmesi gereken 700 milyon TL için çözümler bulmaya çalışacak. Ardından Braga maçı öncesinde Ümraniye'ye kurmaylarıyla birlikte gidecek olan Beşiktaş Başkanı, Abdullah Avcı ve futbolcularla bir araya gelecek. Avcı'ya olan güvenini bizzat iletecek olan Çebi, Braga ve Galatasaray derbisini kazanarak takımın bir an önce toparlanmasını istiyor.

OPERASYON BAŞLADI

BAŞKAN Ahmet Nur Çebi seçim öncesi verdiği mesajları işleme koymaya başladı. Çebi, kulübün personellerinin seçim sürecinde aktif olarak rol aldıklarını belirtip, bazılarının grupları yöneterek “bindirilmiş kıtalar” oluşturmaya çalıştığını belirtmişti. Kulüpte ilk istifa CEO Gökhan Sarı'dan geldi. Beşiktaş'tan ayrılmak için 4.5 milyon TL tazminat istediği öne sürülen Sarı, seçimin ertesi gününde görevinden istifa etti. Çebi'nin kulübe dahi uğramamasını söylediği Genel Koordinatör Levent Çifter'le de yolları ayıracağı ancak isimlerin bununla sınırlı kalmayacağı belirtildi. Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Umut Kutlu'nun da kulüpten gönderileceği öğrenildi.

AKTİD REKLAM’DAN 10 MİLYON TL

UZUN süredir devam eden Aktif Reklam davasından siyah-beyazlıları sevindirici bir haber geldi. Beşiktaş'a olan ödemelerini yapmayan Aktif Reklam Şirketi'yle anlaşma feshedilmiş ve dava açılmıştı. Dava sonucunda Beşiktaş'ın lehine çıkan karar sonrası Aktif Reklam, kulübe 10 milyon TL ödeyecek.