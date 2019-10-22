Beşiktaş’ta Galatasaray’a karşı 8 eksik

Bir yandan seçim telaşı bir yandan da Süper Lig’de alınan sonuçlar ile büyük bir buhranın içerisine giren Beşiktaş’ta teknik direktör Abdullah Avcı sakatlıklardan dolayı büyük bir sıkıntı yaşıyor. Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi’nde Braga ile; Pazar günü de Süper Lig’de Galatasaray ile oynanacak olan Beşiktaş’ta teknik direktör Abdullah Avcı neredeyse bir “takımdan” yoksun olarak sahaya çıkacak.

Sporx’te yer alan habere göre; Sezon başından bu yana yaşanan sakatlıkların ardından devreye giren siyah-beyazlı teknik heyet, milli arada sağlık heyetiyle bir değerlendirme toplantısı yaptı ancak bu toplantıdan da nihai bir sonuç çıkmadı. Geçtiğimiz hafta sonu Ankaragücü ile deplasmanda oynanan maçta sakatlanan Burak Yılmaz, Braga maçında kesin olarak forma giyemeyecek.

Öte yandan geçen hafta oynanan Ankaragücü maçında Burak Yılmaz’ı kaybeden Beşiktaş’ta, eksik sayısı 8’e çıktı.

Beşiktaş’ta Alanyaspor maçında dizi dönen ve ameliyat olan Dorukhan Toköz’ün yanı sıra deneyimli stoper Ruiz, Brezilyalı sağ bek Douglas ile diz sakatlığı yaşayan Diaby de Galatasaray maçında oynayamayacak. Ankaragücü maçında sakatlanan Diaby ve Douglas’ın, 3 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

Beşiktaş’ta sakatlıkları bulunan isimler;

– Dorukhan

– Ruiz

– Oğuzhan

– N’Koudou

– Gökhan Gönül

– Diaby

– Douglas

– Burak Yılmaz