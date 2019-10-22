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Basketbolda kupa sistemi değiştirildi
Süper Ligi

Basketbolda kupa sistemi değiştirildi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Erkekler Türkiye Kupası'nda bu sezondan itibaren Dörtlü Final sistemine geçildiğini duyurdu.

22 Ekim 2019 14:15

Federasyondan yapılan açıklaya göre, yeni formatta sezonun ilk yarısını ilk 8’de bitiren takımlar Erkekler Türkiye Kupası’na katılma hakkı elde edecek.

İlk 4’te yer alan takımların seri başı olacağı kura çekimiyle çeyrek final eşleşmeleri belli olacak. Tek maç eleme sistemiyle 11-12 Şubat 2020’de yapılacak çeyrek final maçlarının hangi takımın sahasında oynanacağını belirlemek için de kura çekimi gerçekleştirilecek.

Çeyrek finali geçen takımlar Dörtlü Final’de mücadele etme hakkı elde edecek. Düzenleneceği şehir daha sonra açıklanacak Dörtlü Final organizasyonu, 14-16 Şubat 2020’de yapılacak.

Öte yandan federasyon, bu sezon oynanacak 35. Erkekler Türkiye Kupası’nın logosunda da değişikliğe gitti.

Son güncelleme 14:15 | 22 Ekim 2019
tbf Türkiye Basketbol Federasyonu
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
8 4 14
4 Istanbul Basaksehir
8 4 14
5 Yeni Malatyaspor
8 4 13
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