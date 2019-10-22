Altınordu ve Milli Eğitim Müdürlüğünden sportif iş birliği

Yetenekli sporcuların antrenmanlara düzenli şekilde katılımlarını sağlamak, eş zamanlı olarak eğitimlerini eksiksiz şekilde organize etmek amacıyla Selçuk Milli Eğitim Müdürlüğü ile Altınordu Kulübü arasında sportif iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği uyarınca hazırlandı. Protokole imzalarda, Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, Selçuk İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezayir Bilekli, Şube Müdürü Serkan Kütükçü ve Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın yer aldığı törende atıldı. Öte yandan, Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen törene, Selçuk ilçesindeki okulların müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, kendisinin de futbolla iç içe olduğunu vurguladığı konuşmasında, “Çocuklarımızı bir yandan geleceğe hazırlarken onların sportif gelişimlerini de sağlamak en önemli görevimiz. Altınordu ile yapılan sportif iş birliği protokolü, bu görevin ruhuna çok uygun bir adımdır” dedi.

“12 yıldır hayalini kurduğum bir günü yaşıyorum”

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan da, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'a teşekkür ederek, “12 yıldır hayalini kurduğum bir günü yaşıyorum, çok mutluyum. Futbolculuk mesleğini seçmiş çocuklarımızın okul ve futbolu birlikte yürütmesini sağlayacak bu çalışma, sayın bakanımızın eseridir. Kendisine bu toprakların çocukları adına teşekkür ediyoruz. İnanın bu çocukların Avrupalı meslektaşlarından hiçbir farkı yok. Yeter ki onlara doğru ortamı hazırlayalım” ifadelerini kullandı. Törende, Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezayir Bilekli ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü idarecilerinden Süleyman Öztürk'e üzerinde isimlerinin yazılı olduğu Altınordu formaları Başkan Özkan tarafından takdim edildi. Günün sonunda ise öğrencilerle hatıra fotoğrafları çekildi.