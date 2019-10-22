Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı ile yola devam edeceğiz

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenen öğle yemeğinde teknik direktör Abdullah Avcı, teknik ekip ve futbolcular ile bir araya geldi.

“SİZE YALAN SÖYLEMEYECEĞİM, SİZİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIM”

Siyah-beyazlı takıma hitaben kısa bir konuşma yapan Başkan Çebi, şunları söyledi: “Bugüne nasipmiş yeniden bir araya gelmek. Bu sefer başkan olarak görev aldım ve buraya geldim. Seçim dönemi geride kaldı. Artık buradayız. Burada yaklaşık dört beş yıl görev yaptım. Beşiktaş’ta yeni bir dönem başlıyor. Ben zor olanı kongrede hallettim. Biliyorsunuz ki camialar ve taraftarlar sportif başarı isterler. Huzurlu olmanızı, bana ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma güvenmenizi istiyorum. İyi bir ekibiz. Sizler de çok iyi bir ekipsiniz.

Geçen birkaç ay içindeki dağınıklığı ortadan kaldıralım. Sorunları çok iyi biliyorum. Birçok sorununuzun çözüldüğünü hemen hissedeceksiniz. Değerli teknik direktörümüz Abdullah Avcı ile çok eskiden tanışıyoruz. Onunla bu yola devam edeceğiz. Onun arkasındayız. Sonuna kadar onunla ve sizlerle beraberiz. Önümüzde iki tane maç var. Eğer bu iki maçta göstereceğiniz performans iyi olursa benim elimi güçlendireceksiniz. Benim ve arkadaşlarımın ellerinin güçlenmesine ihtiyacımız var. Siz bize yardım edeceksiniz, biz de size yardım edeceğiz. Biz yapmamız gerekenleri biliyoruz. Sizler de yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Bana ne zaman ihtiyaç duyarsanız koşarak buraya geleceğim. Size yalan söylemeyeceğim, sizi yalnız bırakmayacağım.“