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Adana Demirspor’da üç futbolcu kadro dışı
TFF 1.Lig

Adana Demirspor’da üç futbolcu kadro dışı

Adana Demirspor'da üç futbolcunun kadro dışı bırakılmasına karar verildi.

22 Ekim 2019 19:47

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor’da Oleksandr Gladkyy, Berk Yıldız ve Aias Aosman süresiz kadro dışı bırakıldı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yönetim kurulu kararı ile 3 futbolcunun teknik heyetin raporu doğrultusunda süresiz olarak kadro dışı bırakılmasına karar verildiği belirtildi. Açıklama, bu oyuncuların takımdan ayrı bir şekilde çalışmalarına devam edeceği aktarıldı.

Ligin 7. haftasında Ekol Göz Menemenspor’a 1-0 mağlup olunması nedeniyle futbolculara yirmişer bin lira para cezası verildiği ifade edilen açıklamada, puan sıralamasında ilk iki sırada yer alana kadar prim verilmemesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

Son güncelleme 19:47 | 22 Ekim 2019
adana demirspor tff 1.lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
8 4 14
4 Istanbul Basaksehir
8 4 14
5 Yeni Malatyaspor
8 4 13
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