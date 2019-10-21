Türk sporcular Şili’de mahsur kaldı!

Uğur ENÇ / SÖZCÜ | Şili’de şiddet olaylarına dönüşen ve olağanüstü hal ilan edilmesine kadar giden ulaşım zammı protestoları sürüyor. Emniyet sokağa çıkma yasağı ilan ederken çok sayıda eylemci sokaklarda polisle çatışmaya devam ediyor. Şili'deki eylemlerin ortasında Türkiye'den bir sporcu kafilesi de yer alıyor.

23-27 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Ümit-Genç ve U21 Dünya Karate Şampiyonası için Türk Milli Karate Takımı Şili'nin başkenti Santiago'da bulunuyor. 18 kadın, 21 erkek sporcu ile Şili'ye giden Türk Milli Takımı'nın konakladığı otel güvenlik gerekçesi ile kapatıldı.

Otelin giriş çıkışlarında alınan olağanüstü güvenlik önlemi tedbirleri sonrasında kırmızı beyazlı kafilenin oteli değiştirildi. Ülkede yaşanan çatışmalar milli takım antrenörü Nurkan Kayacık tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

BÜYÜKELÇİLİKLE GÖRÜŞÜYORLAR

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'ın da yer aldığı kafilenin yeni otelinin çevresinde de güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çatışmaların yaşandığı bildirildi. Dünya Karate Şampiyonası'nın iptal edilip edilmediğiyle ilgili henüz Şili resmi makamlarından bir açıklama yapılmazken Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu Şili’de bulunan antrenör Kayacık ile telefonda görüştü.

OTELDEN AYRILAMIYORLAR

Hendek Belediyesinden o görüşme sonrasında bir açıklama yayınlandı.

Açıklama şu ifadelere yer verildi: “Karate şampiyonası için Şili'de bulunan Milli Takım kafilesi yasak nedeniyle otelden ayrılamamaktadırlar. Başkanımız Babaoğlu tarafından Nurkan Kayacık ile yapılan görüşmede sporcularımızın sağlıklarının iyi olduğunu ve hiçbir eksikliklerinin olmadığını öğrendik. Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Büyükelçilikle görüşmelerini sürdürüyor. Şampiyona ile ilgili ne olacağı bilinmemektedir. Hiçbir sıkıntı yaşamamaları şimdilik yüreğimize su serpti. Bizlerde Türk sporcuların durumuyla ilgili gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Tüm sporcularımızın hiçbir sıkıntı yaşamadan bir an önce yurda dönmelerini arzu etmekteyiz.”

ASAYİŞ SAĞLANDI

Türkiye Karate Federasyonu Genel Sekreteri Ali Bıldırcın yaşanan olaylarla ilgili Sözcü'ye konuştu. Bıldırcın, “Şili'de sıkıntılar olduğunu biliyoruz. İlk gün bölgede çatışmalar oldu. Şu anda bölgede genel asayiş sağlanmış durumda. Endişe edilecek bir durum yok. Gelişmelerle ilgili detaylar netleşince kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.