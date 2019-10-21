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Trabzonspor son dokuz sezonun en iyisi
Trabzonspor

Trabzonspor son dokuz sezonun en iyisi

Süper Lig’de geride kalan 8 haftada 15 puan toplayan Trabzonspor, son 9 sezonun aynı periyotları göz önüne alındığında en yüksek puana ulaşmış durumda...

21 Ekim 2019 13:46

Süper Lig’in 8. haftasında sahasında Gaziantep FK’yı 4-1 yenerek 15 puana ulaşan Trabzonspor, son 9 sezonun en iyi performansını yakaladı. Bordo-mavililer, 2010-2011 sezonunun ilk 8 haftasında 17 puanla ikinci sırada yer aldığı dönemin ardından en yüksek puana ulaşmış durumda… Söz konusu sezonda Teknik Direktör Şenol Güneş’in yardımcısı olan Ünal Karaman, bu sezon da Trabzonspor’un elde ettiği başarıda önemli paya sahip.

Karadeniz ekibi, Süper Ligde yakaladığı başarılı performansı UEFA Avrupa Ligi’nde de devam ettirmek için Krasnodar müsabakasında mutlak 3 puan hedefliyor.

20 Ekim 2019 Trabzonspor´un başarılı gidişatında Ünal Karaman imzası Ligde 8 haftada topladığı 15 puanla son 9 sezonunun en yüksek puanını elde eden Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman ile başarıya koşuyor. İlgili Haberi Oku

Trabzonspor’un son 10 sezonun ilk 8 haftalarında elde ettiği puan durumu şöyle:

2010-11: 17

2011-12: 13

2010-13: 13

2013-14: 14

2014-15: 9

2015-16: 10

2016-17: 10

2017-18: 9

2018-19: 13

2019-20: 15

Son güncelleme 13:46 | 21 Ekim 2019
trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
8 4 14
4 Istanbul Basaksehir
8 4 14
5 Galatasaray
8 3 13
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