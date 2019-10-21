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Suudi Prens’ten İngiliz debi Manchester United’a çılgın teklif!
İngiltere Premier Lig

Suudi Prens’ten İngiliz debi Manchester United’a çılgın teklif!

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, Manchester United için Glazer ailesine 3.5 milyar euro değerinde teklifte bulundu ancak yapılan bu teklif reddedildi.

21 Ekim 2019 10:02

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, Manchester United’ı satın almak için 3.5 milyar euro’luk (22.5 milyar TL) bir teklif yaptı ancak reddedildi. Kulüp ve Kraliyet Ailesi’ne yakın kaynakların The Mirror’a verdiği bilgiye göre; Manchester United’ın sahibi Glazer ailesine kulüp içn 3. teklifini yapan Prens Muhammed bin Salman, rakamı 3.5 milyar euro’ya kadar çıkardı ancak bir kez daha reddedildi. Kulübü 2005’te satın alan Glazer ailesi, Manchester United’ı hiçbir teklif karşısında satmayacakları cevabını verdi.

Prens Muhammed bin Salman’ın kulübü satın alma isteğinden vazgeçmediği ve görüşmelerin devam edeceği bildirildi. New York borsasına kote olan Manchester United’ın 2.36 milyar euro piyasa değeri bulunuyor. Sezon başında değeri 2.69 milyar euro olan Manchester United, saha içerisinde alınan skorlarla birlikte, borsa da da kaybetmeye başladı.

“SATIN ALMAK İÇİN EN AZ 4 MİLYAR EURO”

New York borsasınad çalışan bir finans uzmanı, “Manchester United’ın değeri 2.36 milyar euro ve satın almak için en az 4 milyar euro’luk bir rakamı gözden çıkarmak zorundasınız. Elbette, Glazerlar yine de satmak istemeyebilir.” yorumunu yaptı.

Son güncelleme 10:02 | 21 Ekim 2019
ingiltere manchester united Muhammed bin Salman suudi arabistan
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