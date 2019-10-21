Radamel Falcao Real Madrid maçı kadrosunda yer almadı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Real Madrid’i konuk edecek. A grubundaki kritik maçta sarı kırmızılı takımda durumu en çok merak edilen isimler arasında Radamel Falcao geliyordu. Sakatlığı devam eden yıldız golcü maç öncesi açıklanan kadroda yer almadı. Sarı-kırmızılıların Real Madrid maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Florin Andone, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina