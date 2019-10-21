Radamel Falcao Real Madrid maçı kadrosunda yer almadı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Real Madrid’i konuk edecek. A grubundaki kritik maçta sarı kırmızılı takımda durumu en çok merak edilen isimler arasında Radamel Falcao geliyordu. Sakatlığı devam eden yıldız golcü maç öncesi açıklanan kadroda yer almadı. Sarı-kırmızılıların Real Madrid maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Florin Andone, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina

Fatih Terim: Kaybetmeden korkmadan oynamalıyız Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, grup sıralamasında çok önemli bir maça çıkacaklarını ifade ederek, Grup sıralamasında en kritik maçlardan biri. İspanyol basını ve bütün dünya da Real Madrid`in grupta 4`üncü sırada olmasına alışık değil. Adınız Real Madrid ise bu sıralamada bulunmak gündem oluyor. Bizim için de çok önemli bir maç. Kazandığımız veya kaybettiğimiz de ne durumda olacağımızı biliyoruz dedi. İlgili Haberi Oku