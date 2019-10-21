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SON DAKİKA Beşiktaş’ta istifa
Beşiktaş

SON DAKİKA Beşiktaş’ta istifa

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'nin başkanlığa seçilmesinin ardından Beşiktaş Şirketler Grubu Genel Koordinatörü ve Şirket Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Uğur Gökhan Sarı görevinden ayrıldı. Ahmet Nur Çebi, Uğur Gökhan Sarı'ya ödenen maaşı daha önce sert bir dille eleştirmişti.

21 Ekim 2019 12:49

Beşiktaş’ta OIağanüstü Seçimli Genel Kurul’da Ahmet Nur Çebi’nin başkan seçilmesinin ardından Beşiktaş Şirketler Grubu Genel Koordinatörü ve Şirket Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Uğur Gökhan Sarı görevinden istifa etti. Uğur Gökhan Sarı, Ahmet Nur Çebi döneminin ilk istifası olarak kayıtlara geçti.

Ahmet Nur Çebi, Uğur Gökhan Sarı için “CEO Gökhan Sarı, 120 bin lira maaş alacak, kendi zammını kendi yapacak ve başkanın da imzasının altına imza atacak kapasitede bir arkadaş değil… O zaman neden bu arkadaşa 120 bin lira ödeniyor?” ifadelerini kullanmıştı.

İstifa, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirildi.

KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Beşiktaş Şirketler Grubu Genel Koordinatörü ve Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görev yapmakta olan Sn. Uğur Gökhan Sarı 21.10.2019 (bugün) tarihinde istifaen görevinden ayrılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Son güncelleme 13:44 | 21 Ekim 2019
Ahmet Nur Çebi beşiktaş kap
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