SON DAKİKA Beşiktaş’ta istifa

Beşiktaş’ta OIağanüstü Seçimli Genel Kurul’da Ahmet Nur Çebi’nin başkan seçilmesinin ardından Beşiktaş Şirketler Grubu Genel Koordinatörü ve Şirket Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Uğur Gökhan Sarı görevinden istifa etti. Uğur Gökhan Sarı, Ahmet Nur Çebi döneminin ilk istifası olarak kayıtlara geçti.

Ahmet Nur Çebi, Uğur Gökhan Sarı için “CEO Gökhan Sarı, 120 bin lira maaş alacak, kendi zammını kendi yapacak ve başkanın da imzasının altına imza atacak kapasitede bir arkadaş değil… O zaman neden bu arkadaşa 120 bin lira ödeniyor?” ifadelerini kullanmıştı.

İstifa, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirildi.

KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Beşiktaş Şirketler Grubu Genel Koordinatörü ve Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görev yapmakta olan Sn. Uğur Gökhan Sarı 21.10.2019 (bugün) tarihinde istifaen görevinden ayrılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”