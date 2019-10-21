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Fransa Ligue 1

Slimani şov yaptı Monaco kazandı!

Fransa Ligue 1'de 10. hafta mücadelesinde Monaco,içerde Rennes'i 3-2 mağlup etti. Monaco'da eski Fenerbahçeli İslam Slimani, 1 gol 1 asistle oynadı.

21 Ekim 2019 07:34

Fransa Ligue 1’de 10. hafta karşılaşmasında Monaco, Rennes’i ağırladı. II. Louis Stadyumu’nda oynanan müsabaka, Monaco’nun 3-2’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Monaco’nun gollerini 3. dakikada Slimani’nin asistinde Wissam Ben Yedder, 56. dakiakda Islam Slimani ve 90+3. dakikada yine Wissam Ben Yedder kaydetti. Rennes’in gollerini ise 12. dakikada Faitout Maouassa ve 48. dakikada Adrien Hunou attı.

Islam Slimani, Fransa Ligi’nde 7 maçta 5 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek takımının en önemli silahlarından biri oldu. Milli ara öncesi Montpellier’e kaybeden Monaco, bu galibiyetle puanını 12’ye yükseltti. Üst üste ikinci mağlubiyetini alan Rennes de 12 puanda kaldı.

Monaco, Ligue 1’de gelecek hafta Nantes deplasmanına konuk olacak. Rennes ise Toulouse’u ağırlayacak.

Son güncelleme 07:38 | 21 Ekim 2019
Fenerbahçe fransa Islam Slimani monaco
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
8 4 14
4 Istanbul Basaksehir
8 4 14
5 Galatasaray
8 3 13
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