Serkan Kırıntılı’dan görülmemiş hata! 20. saniyede kırmızı kart gördü…

Süper Lig’de 8.haftanın kapanış maçında İttifak Holding Konyaspor ile BtcTurk Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldiği maçın henüz ilk dakikası tamamlanmadan eşine az rastlanır bir pozisyon yaşandı.

Konyaspor’un tecrübeli ve başarılı kalecisi Serkan Kırıntılı, maçın başlamasından saniyeler sonra kendisine doğru gelen topu ceza sahası dışında elle tuttu ve direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

Savunma arkasına atılan topta kalesini terk eden Serkan 20. saniyede ceza sahası dışında elle müdahalede bulunduğu için kurallar gereği kırmızı kart gördü. Yaşadığı pozisyonun ardından gözyaşlarına boğulan tecrübeli kaleci yaşadığı şokun ardından eldivenlerini çıkararak sahayı terk etti.

Yeni Malatyaspor’da Guilherme, kırmızı kartın ardından kullanılan frikikte, kaleye geçen Ertuğrul Taşkıran’a güzel bir frikik golü attı ve Konyaspor maça 10 kişi kalarak 1-0 geride başladı.