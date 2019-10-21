Sergen Yalçın: Öyle bir olay oldu ki, herkes şoka girdi

BtcTurk Yeni Malatyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın, 2-0 kazandıkları Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Türk futbol tarihinin en hızlı kırmızı kartını gören Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı’nın yaşadığı pozisyonu değerlendiren Yalçın çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Sergen Yalçın’ın açıklamaları:

“Maçın başında öyle bir olay oldu ki, herkes şoka girdi. Enteresan bir durum oluştu. Kimse beklemiyordu. Bu oyunda bunlar oluyor. Bizde de şok etkisi yarattı. Peşine de gol gelince ilk yarıda konsantre olmakta zorlandık, iyi oynayamadık pek. 2. yarıda önde basacağız, 3. bölgede oynayacağız dedik. Bizim kontrolümüzde geçti 2. yarı. Konyasporlu futbolcuları da tebrik ediyorum, kolay değil böyle mücadele etmek. Hem biz, hem de onlar bu maçı fazla düşünmesinler.”

Serkan Kırıntılı`dan görülmemiş hata! 20. saniyede kırmızı kart gördü... İttifak Holding Konyaspor`un BtcTurk Yeni Malatyaspor`u ağırladığı maçta Konyaspor kalecisi Serkan Kırıltılı Süper Lig`de daha önce görülmemiş bir hataya imza atarak 20. saniyede kırmızı kartla oyundan atıldı. İlgili Haberi Oku