Önemli olan 3 puandı

Son 5 maçtan sadece 1 galibiyet alabilmiş, yine kazanamaması durumunda kaosa sürüklenmesi muhtemel bir Fenerbahçe, bu endişeyle sahaya çıktı.

Açıkçası teknik direktör Ersun Yanal'ın da kadro tercihleriyle bu endişesinin olduğunu anladık. Haksız da değildi. Denizli de alınacak kötü bir skor isminin yüksek sesle tartışılmasına sebebiyet verecekti.

Üstelik Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir'in kazandığı lider Alanyaspor'un da kayıp yaşamadığı bir haftada olası kötü sonuç zirveden bir adım daha uzaklaşma anlamına gelecekti.

Evet sahada Ersun Yanal'ın vaad ettiği futbol yoktu, Fenerbahçe iyi oynamadı ama bu maçta her şeyden önemlisi 3 puandı ve sarı-lacivertliler istediğini aldı.

Hasan Ali-Rodrigues-Isla gibi önemli oyuncuların sakatlıktan dönmesi Serdar Aziz'in hazır hale gelmesiyle Ersun Yanal rahatladı.

Tolga Ciğerci'nin sağ kanatta tercih edilmesi en büyük eleştiriydi maçtan önce ancak tecrübeli oyuncu attığı golle eleştirilerin büyümesine engel oldu. Tolga Ciğerci sahanın yıldızlarından biriydi ama yine de Yanal'ın orada taraftarı daha da heyecanlandıracak bir hücum kanat oyuncusuyla yola devam etmesi lazım. Moses'in hazır hale gelmesi ve Dirar'ın da sakarlıktan dönmesiyle buranın asıl sahibi bu iki isim olacaktır.

Fenerbahçe'de dün takımın en iyisi Serdar Aziz'di. Yaklaşık 5 ay sonra resmî bir maça çıkan Serdar, kusursuz oynadı. Yanal da doğru zamanı bekleyerek milli oyuncusunu kazanmış oldu.

Emre, Emre, Emre. Onunla ilgili yazı yazmaktan hiç bıkmayacağız. Kırık kaburgasına rağmen sahada basmadık yer bırakmadı. İkinci golü hazırladı ve 39 yaşındaki genç adam! Gemisini yine kurtardı.

Kruse belki şu ana kadar gol atamadı ama onun olmadığı 3. bölgedeki eksiklik de bariz göze battı. Rodrigues belki hızlı çabuk bir oyuncu ama bal yapmayan arı gibi ve skora hiç katkısı yok. Altay ise muhakkak bu yan top hatalarını düzeltmesi gerekir. Vedat işini yaptı ama vasatın çok üstüne çıkamadı.

Kısacası Fenerbahçe sezon sonu daha iyi anlaşılacak kritik bir 3 puan aldı. Artık Konyaspor maçıyla Fenerbahçe'nin 3 puanın yanında iyi futbolunu da taraftarına sunması lazım. Yoksa bu futbol geçmişte olduğu gibi 3 puanları getirse de taraftarın homurdanmasana engel olamaz.