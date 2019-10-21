NBA’de heyecan başlıyor! Birçok yıldız takım değiştirdi

Basketbolseverler tarafından merakla beklenen NBA (Amerikan Basketbol Ligi) yeni sezon heyecanına kaldığı yerden devam edecek. NBA’de,yeni sezonun ilk maçı 23 Ekim Çarşamba gecesi TSİ 03:00’da son şampiyon Toronto Raptors ile New Orleans Pelicans arasında oynanan mücadele ile başlayacak.

Geçtiğimiz sezon tarihinin ilk şampiyonluğunu elde eden Toronto Raptors'da teknik direktör Nick Nurse'un ilk maçında takip edeceği strateji, izleyiciler tarafından oldukça merak ediliyor. Diğer taraftan, 2019 Draft'ında bir numara olan Zion Williamson'u kadrosuna katan New Orleans Pelicans ise son şampiyonu mağlup ederek ligin ilk haftasında avantaj sahibi olmak istiyor.

Los Angeles Lakers'da yıldız oyuncu LeBron James ve geçen sezon transfer edilen Anthony Davis'in sezona nasıl başlayacağı da merak ediliyor. Bu yaz renklerine bağladığı Kawhi Leonard'lı Los Angeles Clippers ise ilk hafta taraftarlarının beklentilerini karşılamayı arzuluyor.

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BİRÇOK YILDIZ TAKIM DEĞİŞTİRDİ

NBA 2019-2020 yaz transfer döneminde birçok yıldız oyuncunun takım değiştirdiğine tanıklık etti. NBA’in en çok takip edilen isimlerinden Kevin Durant ve Kyrie Irving'in yeni adresi Brooklyn Nets oldu. Russell Westbrook ise Chris Paul takası karşılığında Oklahoma City Thunder’dan NBA Batı Konferansı takımlarından Houston Rockets'e transfer oldu.

A Millî Takımımızı temsil eden basketbolcularımızdan; Ersan İlyasova'nın forma giydiği Milwaukee Bucks, Furkan Korkmaz'ı bu yıl 2 yıllık sözleşmeyle renklerine bağlayan Philadelphia 76ers ve Cedi’nin forma giydiği Cleveland Cavaliers'ın nasıl bir performans sergileyeceği ise şimdiden merak konusu…

NBA karşılaşmaları S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

CANLI YAYINLANACAK MAÇLAR

23 Ekim Çarşamba 03:00

Toronto Raptors – New Orleans Pelicans

23 Ekim Çarşamba 05:30

Los Angeles Lakers – Los Angeles Clippers

25 Ekim 2019 Cuma 05:30

L. A. Clippers – Golden State Warriors

26 Ekim 2019 Cumartesi 05:30

Utah Jazz – L. A. Lakers

27 Ekim 2019 Pazar 00:00

Miami Heat – Milwaukee Bucks

28 Ekim 2019 Pazartesi 01.00

Brooklyn Nets – Memphis Grizzlies