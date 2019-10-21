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Galatasaray’ın rakibi Real Madrid İstanbul’da
Şampiyonlar Ligi

Galatasaray’ın rakibi Real Madrid İstanbul’da

Galatasaray'ın sahasında konuk edeceği Real Madrid, İstanbul'a geldi.

21 Ekim 2019 15:29

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda yarın Galatasaray ile karşılaşacak İspanya’nın Real Madrid takımı, İstanbul’a geldi. Real Madrid takımını taşıyan uçak, İstanbul Havalimanı’na indi.

Pasaport işlemleri tamamlanan teknik heyet ve futbolcular, Genel Havacılık Terminali’nden güvenlik önlemleri altında kendileri için tahsis edilen otobüse geçti. Kafileyi taşıyan otobüs, havalimanından İstanbul’da konaklanacak otele hareket etti.

Havalimanında takımın gelişi sırasında az sayıda Real Madrid hayranı taraftarın da yer aldığı görüldü.

Real Madrid, 2013-14 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde gruplarda Galatasaray’la İstanbul’da karşı karşıya geldiğinde 1-6’lık flaş bir galibiyet almıştı.

Maçta o dönem Real Madrid forması giyen Cristiano Ronaldo hat-trick yaparken, son golünü bu harika eforla kaydetmişti.

 

Real Madrid’in 21 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

“Courtois, Areola, Altube, Carvajal, Militao, Ramos, Varane, Marcelo, Odriozola, Mendy, Kroos, Casemiro, Valverde, James, Isco, Hazard, Benzema, Jovic, Brahim, Vinicius Jr., Rodrygo”

Son güncelleme 15:29 | 21 Ekim 2019
galatasaray istanbul Real Madrid şampiyonlar ligi uefa
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