Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray yarın Real Madrid’i ağırlayacak. İspanya'nın Real Madrid takımı, İstanbul'a geldi. İstanbul’da yarın dev karşılaşma nedeniyle bazı yollar kapalı olacak. İspanyol basını, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda yarın oynanacak Galatasaray-Real Madrid maçının, hem teknik direktör Zinedine Zidane’ın hem de takımının kaderini belirleyecek bir final olduğunu yazdı.

GALATASARAY REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

22 Ekim Salı günü saat 22:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

1-PSG 6 Puan 2-Club Brugge 2 Puan 3-Galatasaray 1 Puan 4-Real Madrid 1 Puan

REAL MADRİD’İN KADROSU

Real Madrid'in 21 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

“Courtois, Areola, Altube, Carvajal, Militao, Ramos, Varane, Marcelo, Odriozola, Mendy, Kroos, Casemiro, Valverde, James, Isco, Hazard, Benzema, Jovic, Brahim, Vinicius Jr., Rodrygo”

YARIN BU YOLLAR KAPALI OLACAK!

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın 22.00'de Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilecek Galatasaray-Real Madrid müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Bu kapsamda, saat 17.00'den itibaren güney yan yolda bulunan İSPARK otopark alanı dolana kadar, TEM kuzey yan yoldan güney yan yola dönüş varyantı araç trafiğine açık olacak. Otopark dolduktan sonra dönüş varyantı araç trafiğine kapatılacak ve alternatif olarak sürücüler, TEM kuzey yan yol Okmeydanı dönüşleri-TEM güney yan yol bağlantı yolunu kullanacak.

Maç başladığında TEM kuzey yan yolu araç trafiğine kapatılacak, TEM kuzeye doğrudan ve TEM kuzeyden güney varyantına akım verilecek. TEM kuzey yan yol araç trafiği kesildiği zaman TEM kuzeyden güneye bağlantı varyantı araç trafiğine açılacak.