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Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi

Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplar aşamasında Real Madrid'i ağırlayacak. Temsilcimiz oynadığı iki maçta bir puan toplayabildi. Galatasaray'ın rakibi Real Madrid'in de bir puanı bulunuyor. Peki Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Devler Ligi mücadelesi hakkında detaylar...

21 Ekim 2019 08:41

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 22 Ekim Salı günü sahasında İspanya temsilcisi Real Madrid ile yapacağı A Grubu 3. hafta maçını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Galatasaray Süper Lig’de bu hafta Sivasspor’u 3-2 yendi. Real Madrid ise ligde Mallorca’ya 1-0 yenildi. İşte Galatasraray Real Madrid maçının kanalı ve saati…

GALATASARAY REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 22 Ekim Salı günü sahasında İspanya’nın Real Madrid takımı ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı’nda saat 22.00’de başlayacak karşılaşmada, İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak.

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray: Muslera; Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo; N’Zonzi, Seri; Babel, Belhanda, Donk; Falcao.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Nacho; Kroos, Casemiro, Isco; Vázquez, Hazard, Benzema.

Son güncelleme 08:41 | 21 Ekim 2019
galatasaray Real Madrid şampiyonlar ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
8 4 14
4 Istanbul Basaksehir
8 4 14
5 Galatasaray
8 3 13
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