Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 22 Ekim Salı günü sahasında İspanya temsilcisi Real Madrid ile yapacağı A Grubu 3. hafta maçını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Galatasaray Süper Lig’de bu hafta Sivasspor’u 3-2 yendi. Real Madrid ise ligde Mallorca’ya 1-0 yenildi. İşte Galatasraray Real Madrid maçının kanalı ve saati…

GALATASARAY REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 22 Ekim Salı günü sahasında İspanya’nın Real Madrid takımı ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı’nda saat 22.00’de başlayacak karşılaşmada, İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak.

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray: Muslera; Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo; N’Zonzi, Seri; Babel, Belhanda, Donk; Falcao.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Nacho; Kroos, Casemiro, Isco; Vázquez, Hazard, Benzema.