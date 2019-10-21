Fenerbahçe maçı sonrası Denizlispor Başkanı Ali Çetin’den olay sözler: Bu şehir burayı bunların başına yıkar

Süper Lig'in 8. haftasında Denizlispor sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin, hakemleri ağır bir şekilde eleştirdi.

Mustafa Yumlu: `Alın terimiz bunlarla gidiyor!` Denizlispor Fenerbahçe maçı sonrası Mustafa Yumlu adeta isyan etti! Deneyimli futbolcu, Zanka, beni çekti, vurdu, ayağıma çelme taktı. İnanamıyorum. Luiz Gustavo`nun müdahalesi var. Fırat Hoca`ya sorduk, ceza sahası içinde olsa bakacakmış ama ceza sahası dışındaymış. Gustavo`nun kendisi bile faul olduğunu söyledi dedi. İlgili Haberi Oku

Ali Çetini, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ben yönetime geleli 13 ay oldu. Başkan olarak bugüne kadar hiç böyle konuşmadım artık bu vicdanın son noktası yazıklar olsun. Bu insanlar 5 TL'lik çakmak satarak bu kulübü bu hale getirdi. Emin olsunlar ki 1 milyon 100 bin nüfuslu bu şehir burayı bunların başına yıkar. Böyle bir haksızlık bir daha eğer bu kulübün başına gelirse bu insanları burada kimse durduramaz. Yazıklar olsun bu vicdansızlık başka hiçbir şey değil. Yani bu kadar kulübün üstüne gelinmez. 8. haftada 5 tane penaltı bizim hak ettiğimiz hiç penaltı yok. Bu güne kadarda hep sustuk artık bundan sonrada susmayacağız bunun başka ötesi de yok yazıklar olsun yani…”